Cát Tiên 3 khoác áo mới đón Ngày hội Đại đoàn kết

Đường nông thôn trên địa bàn xã Cát Tiên 3 sáng - xanh - sạch - đẹp

Chung tay làm đẹp đường làng, ngõ xóm

Những ngày đầu tháng 11, trở lại Cát Tiên 3, dễ dàng cảm nhận không khí tươi mới trên từng tuyến đường, góc xóm. Những lá cờ đỏ thắm tung bay trước hiên nhà, dọc các trục đường chính; sắc hoa được chăm chút, tô điểm cho diện mạo vùng quê thêm rực rỡ.

Tại các khu dân cư, người dân chủ động quét dọn sân vườn, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, chỉnh trang hàng rào và khuôn viên nhà ở. Những con đường làng trở nên sạch sẽ, thông thoáng hơn nhờ sự chung tay của cộng đồng.

Tuổi trẻ xã Cát Tiên 3 ra quân vệ sinh môi trường trên tuyến đường tự quản ĐH94, đoạn từ Dốc 1 đến Trạm Kiểm lâm Tiên Hoàng

Không khí chuẩn bị ngày hội còn lan tỏa qua những phần việc thiết thực của các tổ chức, đoàn thể. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ xã Cát Tiên 3 đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường trên tuyến đường tự quản ĐH94, đoạn từ Dốc 1 đến Trạm Kiểm lâm Tiên Hoàng, hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ Lâm Đồng gieo mầm sống, rạng sắc hoa”.

Với tinh thần trách nhiệm, đoàn viên, thanh niên tích cực thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh hai bên đường. Những đoạn đường cỏ mọc um tùm được phát quang, rác thải được thu gom, góp phần tạo cảnh quan thông thoáng, sạch, đẹp, bảo đảm tầm nhìn cho người tham gia giao thông.

Các hội, đoàn thể khác cũng ra quân thực hiện vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan môi trường

Bên cạnh đó, các hội, đoàn thể khác cũng ra quân thực hiện vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan môi trường. Mỗi tuyến đường sạch đẹp, mỗi hàng cây được chăm sóc hay góc cảnh quan được chỉnh trang đều góp phần tạo nên diện mạo mới cho các khu dân cư trong dịp ngày hội.

Rộn ràng tiếng chiêng, điệu múa

Tại nhà rông xã Cát Tiên 3, không khí chuẩn bị ngày hội mang một sắc thái đặc biệt. Tiếng chiêng ngân vang hòa cùng nhịp chân múa xoang tạo nên âm hưởng rộn ràng giữa không gian văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mạ.

Những ngày này, đội chiêng của người Mạ ở thôn Phi Sar đang tích cực tập luyện các tiết mục văn nghệ để biểu diễn tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây cũng là địa điểm được xã lựa chọn tổ chức ngày hội điểm.

Đội chiêng của người Mạ ở thôn Phi Sar đang tích cực tập luyện các tiết mục văn nghệ để biểu diễn tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Đội chiêng có sự tham gia của cả nam và nữ. Đàn ông đảm nhiệm phần trình diễn cồng chiêng với các nhịp điệu trầm hùng, khỏe khoắn; trong khi phụ nữ uyển chuyển trong điệu múa xoang, tạo nên sự hòa quyện giữa âm thanh và vũ điệu.

Mỗi nhịp chiêng, mỗi bước chân như kể lại câu chuyện về đời sống, phong tục và những giá trị văn hóa được đồng bào Mạ gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Trong những dịp lễ hội lớn, tiếng chiêng không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn là sợi dây kết nối cộng đồng, thắt chặt tình cảm giữa các thành viên trong buôn làng. Nghệ nhân Ưu tú Điểu K’Bôi, thôn Phi Sar, xã Cát Tiên

Là người có nhiều năm gắn bó với việc lưu giữ, phục hồi và truyền dạy những điệu chiêng cổ của người Mạ Đồng Nai Thượng, Nghệ nhân Ưu tú Điểu K’Bôi luôn dành sự tâm huyết cho các buổi tập luyện.

Ông chia sẻ, từ bao đời nay, cồng chiêng và múa xoang đã gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của đồng bào Mạ. Trong những dịp lễ hội lớn, tiếng chiêng không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn là sợi dây kết nối cộng đồng, thắt chặt tình cảm giữa các thành viên trong buôn làng.

Những tiết mục cồng chiêng, múa xoang vào Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Cát Tiên 3

Vì vậy, việc đưa những tiết mục cồng chiêng, múa xoang vào Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa đặc biệt, vừa tạo không khí vui tươi, vừa góp phần giới thiệu những nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương.

Sau mỗi ngày làm việc, các thành viên trong đội lại cùng nhau đến nhà rông tập luyện. Người đã quen với từng nhịp chiêng tận tình hướng dẫn người mới; những bước múa xoang cũng được tập đi tập lại để các động tác thêm nhịp nhàng, uyển chuyển. Ai cũng phấn khởi, nhiệt tình bởi đây không chỉ là dịp biểu diễn văn nghệ mà còn là cơ hội để bà con gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình cảm xóm làng.

Với em, được trở thành thành viên đội chiêng, cùng các cô chú, anh chị chuẩn bị tiết mục biểu diễn trong ngày hội là niềm vui và sự tự hào. Em Điểu K’ Minh, thành viên đội chiêng

Trong đội hình ấy, em Điểu K’ Minh (SN 2006), cũng hào hứng tham gia tập luyện. Sự góp mặt của những thành viên trẻ không chỉ tiếp thêm sức sống cho đội chiêng mà còn thể hiện sự tiếp nối trong gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Để ngày hội diễn ra chu đáo, xã Cát Tiên 3 đang tập trung chỉ đạo các thôn, buôn chuẩn bị những điều kiện cần thiết, từ chỉnh trang khuôn viên tổ chức, xây dựng chương trình văn nghệ đến các hoạt động gặp gỡ, giao lưu, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng.

Hệ thống thiết chế văn hóa tại vùng đồng bào dân tộc Mạ tại xã Cát Tiên 3 được đầu tư quan tâm đúng mức, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt của người dân

Ông Trần Quang Trừng, Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 3 cho biết, xã đã chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc hỗ trợ kinh phí cho các thôn, buôn nhằm tạo điều kiện để các khu dân cư chủ động chuẩn bị tốt nhất cho ngày hội. Địa phương mong muốn các hoạt động được tổ chức trang trọng, vui tươi, tiết kiệm, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Theo ông Trừng, đây cũng là dịp để tôn vinh bản sắc văn hóa đa dạng của các dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn; đồng thời quảng bá những nét đẹp truyền thống, giới thiệu tiềm năng du lịch và hình ảnh con người Cát Tiên 3 thân thiện, nghĩa tình.

Đường nông thôn trên địa bàn xã Cát Tiên 3 xanh, sạch, đẹp

Từ những tuyến đường rực rỡ cờ hoa, khu dân cư sạch đẹp đến tiếng cồng chiêng, điệu múa xoang dưới mái nhà rông, không khí chuẩn bị ngày hội đang lan tỏa khắp Cát Tiên 3. Những việc làm thiết thực và sự tham gia tự giác của người dân không chỉ góp phần tạo nên ngày hội vui tươi, đầm ấm mà còn thắt chặt tình làng nghĩa xóm, gìn giữ bản sắc văn hóa và vun đắp khối đại đoàn kết trong cộng đồng.