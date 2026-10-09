Cát Tiên 3 đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe cho người dân

Các đơn vị chức năng xã Cát Tiên 3 tích cực hỗ trợ người dân khi đến thăm khám sức khỏe

Cùng với đẩy nhanh tiến độ, địa phương phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế khu vực Đạ Huoai, đơn vị chủ trì thực hiện chương trình nhằm bảo đảm chất lượng khám, sàng lọc và tư vấn chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Khám, sàng lọc và tư vấn sức khỏe cho người dân

Những ngày đầu tháng 10, tại các điểm khám sức khỏe trên địa bàn xã Cát Tiên 3, đông đảo người dân đã đến thăm khám, kiểm tra sức khỏe và nhận tư vấn từ đội ngũ y, bác sĩ. Không khí tại các điểm khám diễn ra khẩn trương nhưng gần gũi, với sự phối hợp giữa lực lượng y tế và chính quyền địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Tại trạm y tế xã, người dân được khám tổng quát, đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, siêu âm và thực hiện các xét nghiệm cơ bản theo kế hoạch. Bên cạnh đó, đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Đạ Huoai tư vấn cách phòng, chống bệnh theo mùa, các bệnh mạn tính không lây nhiễm như tim mạch, tiểu đường và những bệnh truyền nhiễm thường gặp.

Việc kết hợp khám, sàng lọc với tư vấn giúp người dân hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe, nhận biết những nguy cơ bệnh tật và chủ động chăm sóc bản thân, gia đình. Đặc biệt, đối với người cao tuổi và những trường hợp có nguy cơ mắc bệnh mạn tính, khám sức khỏe định kỳ góp phần phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, hướng dẫn theo dõi và điều trị kịp thời.

Người dân xã Cát Tiên 3 hài lòng khi được thăm khám sức khỏe

Bà Lê Thị Hiền, người dân thôn Trung Hưng phấn khởi chia sẻ, tôi rất phấn khởi khi được đến khám sức khỏe. Các bác sĩ ở đây rất tận tình, chu đáo, hỏi han từng chút. Tôi cảm thấy rất vui và ấm lòng khi thấy các bác sĩ quan tâm đến người dân như vậy.

Cùng chung cảm nhận, chị Phạm Thị Ngoan, cũng ở thôn Trung Hưng cho biết, chị yên tâm khi được các y, bác sĩ thăm hỏi kỹ càng, thực hiện xét nghiệm, siêu âm và hướng dẫn cụ thể cách chăm sóc sức khỏe. Sự tận tình trong quá trình thăm khám giúp người dân thêm tin tưởng, đồng thời nâng cao ý thức chủ động kiểm tra sức khỏe, không chờ đến khi có triệu chứng bệnh mới tìm đến cơ sở y tế.

Tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ khám

Theo ông Lê Quang Chường, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 3, lũy kế đến thời điểm báo cáo, toàn xã có 9.658/10.591 người được khám, đạt 91,1% dân số. Số liệu bao gồm người đã được khám, chữa bệnh và khám sức khỏe định kỳ.

Đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Đạ Huoai thăm hỏi kỹ càng, thực hiện xét nghiệm, siêu âm và hướng dẫn cụ thể cách chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân

Tuy nhiên, để hoàn thành kế hoạch, địa phương vẫn cần tiếp tục rà soát, vận động những người chưa tham gia khám. Thực tế triển khai cho thấy, việc huy động lực lượng hỗ trợ tại một số thời điểm chưa đầy đủ; sự phối hợp của một số thành viên Ban Chỉ đạo, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng tại cơ sở chưa đồng đều. Thời tiết nắng, mưa thất thường cũng ảnh hưởng đến việc di chuyển của đội ngũ y, bác sĩ và người dân.

Bên cạnh đó, một bộ phận người dân còn bận công việc sản xuất, lao động nên chưa thể tham gia theo lịch. Địa bàn xã rộng, dân cư phân bố không đồng đều, đòi hỏi công tác thông tin, vận động phải được thực hiện thường xuyên, sát với điều kiện thực tế của từng thôn.

Đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Đạ Huoai thăm hỏi kỹ càng, thực hiện xét nghiệm, siêu âm và hướng dẫn cụ thể cách chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân

Trước những khó khăn trên, UBND xã Cát Tiên 3 tiếp tục tăng cường chỉ đạo, phân công cụ thể trách nhiệm cho các thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội và các thôn. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò của trưởng thôn, Ban công tác Mặt trận, các chi hội, đoàn thể trong rà soát danh sách người chưa tham gia khám, trực tiếp tuyên truyền, vận động từng hộ gia đình.

Các thôn chủ động thông báo lịch khám đến người dân, hướng dẫn sắp xếp thời gian tham gia; kịp thời nắm bắt những trường hợp chưa thể đi khám theo lịch để phối hợp bố trí khám bổ sung theo kế hoạch. Việc cập nhật danh sách cần được thực hiện đồng bộ giữa các lực lượng, hạn chế bỏ sót đối tượng, nhất là những người chưa có điều kiện tiếp cận thông tin.

Công tác khám sức khỏe định kỳ cho các em học sinh được các nhà trường trên địa bàn xã Cát Tiên 3 chú trọng thực hiện

Cùng với đó, địa phương tăng cường lực lượng hỗ trợ tại các điểm khám, tập trung vào công tác tiếp đón, phân luồng, hướng dẫn và nhập thông tin. Người cao tuổi, người gặp khó khăn trong đi lại và những trường hợp cần trợ giúp được quan tâm hỗ trợ, góp phần hạn chế tình trạng chờ đợi kéo dài, tạo thuận lợi cho người dân và đội ngũ y tế.

Theo ông Lê Quang Chường, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ, yêu cầu đặt ra là bảo đảm người dân được thực hiện đầy đủ các nội dung khám, sàng lọc và tư vấn theo kế hoạch. Đối với những trường hợp có dấu hiệu bất thường, việc hướng dẫn tiếp tục theo dõi hoặc đến cơ sở y tế phù hợp để kiểm tra chuyên sâu là cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe và hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển.

Địa phương cũng chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ứng phó với thời tiết nắng, mưa bất thường, bảo đảm an toàn cho người dân và đội ngũ y, bác sĩ trong suốt quá trình tổ chức khám. Đồng thời, UBND xã đề nghị Trung tâm Y tế khu vực Đạ Huoai tiếp tục quan tâm bố trí nhân lực, trang thiết bị và phối hợp chặt chẽ trong những ngày khám tiếp theo, kịp thời thống nhất phương án xử lý các vướng mắc phát sinh.

Trong thời gian tới, xã Cát Tiên 3 tiếp tục tập trung rà soát những trường hợp còn lại, tăng cường phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Đạ Huoai và các lực lượng liên quan để hoàn thành kế hoạch. Qua đó, chương trình không chỉ hướng đến hoàn thành chỉ tiêu đề ra mà còn góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động, phát huy vai trò của y tế cơ sở và từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn dân.