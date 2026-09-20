Cắt tỉa cành hàng ngàn cây cổ thụ ở TPHCM

Trưa 20-9, ghi nhận trên đường An Dương Vương (phường Chợ Quán, TPHCM), công tác cắt tỉa, xử lý những cành cây có nguy cơ gãy được lực lượng chức năng triển khai khẩn trương, sau vụ cành cây lớn rơi trúng xe máy khiến một người tử vong. Hàng chục công nhân cùng xe thang chuyên dụng được huy động để rà soát, cắt bỏ những cành không còn ổn định, hạ thấp tán cây, hạn chế nguy cơ tiếp tục xảy ra sự cố.

Công nhân cắt cành cây cao trên 40m so với mặt đất. Ảnh: TAM NGUYÊN

Công nhân buộc dây cáp giữ cành cây khi cắt không bị rơi tự do. Ảnh: TAM NGUYÊN

Công nhân cắt cành cây dầu tại đường An Dương Vương, phường Chợ Quán, TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Nhiều cây dầu có tuổi đời khoảng 100 năm, đường kính gốc gần 1m, tán rộng. 4 xe thang chuyên dụng cùng khoảng 30 công nhân được huy động tiếp cận các cành cây lớn, kiểm tra, cắt bỏ những phần có dấu hiệu yếu, khô hoặc tiềm ẩn nguy cơ gãy. Cành cây sau khi hạ xuống được nhanh chóng thu gom, vận chuyển khỏi hiện trường, đảm bảo an toàn giao thông.

Đến trưa cùng ngày, nhân viên Công ty TNHH Môi trường Xanh đã hoàn thành việc mé nhánh, cắt phần ngọn đối với 8 cây và tiếp tục xử lý những cây còn lại.

Việc cắt hạ cành cây rất khó khăn do nằm trong khu dân cư đông đúc. Ảnh: QUỐC HÙNG

Công nhân Nguyễn Tấn Đức, Công ty TNHH Môi trường Xanh, cho biết công việc gặp nhiều khó khăn do cây cao hàng chục mét, tán rộng, nhánh lớn nằm sát nhà dân và khu vực có đông phương tiện qua lại.

“Để tiếp cận các nhánh ở trên cao, chúng tôi phải sử dụng xe thang chuyên dụng. Máy móc có kích thước lớn nên khi triển khai giữa lòng đường phải tính toán vị trí, vừa đảm bảo công việc, vừa tránh ảnh hưởng đến người dân và phương tiện”, anh Đức cho biết.

Theo ghi nhận, do xe thang, máy móc và khu vực tập kết cành cây chiếm một phần mặt đường, khiến giao thông có thời điểm ùn ứ kéo dài. Lực lượng chức năng phải phối hợp điều tiết, tạo khoảng trống để xe chuyên dụng hoạt động.

Trên cao, công nhân phải kiểm soát hướng rơi của từng cành cây. Với những cành lớn, việc cắt được thực hiện từng phần, sau đó mới hạ xuống mặt đất. Công việc triển khai khẩn trương nhưng phải đảm bảo an toàn cho công nhân, người dân và phương tiện qua lại.

Công nhân cắt tỉa cành cây và hạ thấp độ cao

Theo ông Lê Văn Tấn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật, những cây dầu lớn, lâu năm có thể xuất hiện tình trạng già cỗi, suy yếu bên trong thân hoặc tại các điểm liên kết giữa thân và nhánh, làm tăng nguy cơ gãy khi gặp gió lớn. Việc cắt tỉa, giảm tải tán cây sẽ được triển khai trên những trục đường chính có nhiều cổ thụ.

Cùng với cắt tỉa, những cây có nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng cũng được xử lý. Tại Công viên Gia Định, một cổ thụ được phát hiện mục gốc, tiềm ẩn nguy cơ đổ ngã lớn nên đã được đốn hạ.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật, khu vực trung tâm TPHCM hiện có khoảng 8.000 cổ thụ cao 20-50m, thuộc nhóm cây xanh loại 3 phải cắt cành. Các loài phổ biến gồm: sao đen, dầu, xà cừ và me tây. Nhiều cây trên các tuyến Trương Định, Pasteur, Mạc Đĩnh Chi, Trần Quang Khải, An Dương Vương... được trồng từ hơn 50 năm trước.

Xe chuyên dụng đưa công nhân lên độ cao 40m cắt tỉa cành cây. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ông Lê Văn Tấn cho biết, quá trình đô thị hóa, thi công vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm có thể ảnh hưởng đến bộ rễ, khiến cây suy yếu. Các phương pháp chuyên ngành như siêu âm có thể phát hiện một số vị trí bị sâu, bọng, nhưng việc xác định chính xác tình trạng rễ và nguy cơ cây nghiêng, bật gốc vẫn còn hạn chế.

Đối với cành và tán cây, nguy cơ gãy không chỉ xuất phát từ phần gỗ rỗng, mục mà còn có thể nằm ở các điểm liên kết giữa thân với cành hoặc giữa các nhánh. Khi gặp giông lốc, gió mạnh, những vị trí suy yếu có thể bị tét, khiến nhánh lớn rơi từ độ cao hàng chục mét xuống đường.

Thạc sĩ Phạm Ngọc Công, Trường Đại học Bách khoa TPHCM, cho rằng việc rà soát cổ thụ tại TPHCM vẫn chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và quan sát trực quan. Nhiều tuyến đường có hàng trăm cây dầu trên 100 năm tuổi, cao 30-50m, gây khó khăn trong kiểm tra toàn diện, dù cây được đánh mã số, hồ sơ theo dõi chuyên sâu về sức khỏe, khiếm khuyết... Từ hiện trường vụ tai nạn trên đường An Dương Vương, việc khẩn trương huy động nhân lực, xe thang để cắt tỉa, hạ thấp tán cây cho thấy yêu cầu cấp thiết trong rà soát, xử lý cổ thụ trên các tuyến đường đông người qua lại, nhất là trong điều kiện mưa lớn, giông gió có thể làm tăng nguy cơ gãy cành, đổ cây.