Cát Phượng xuất hiện sau tin đồn thất thiệt

Mới đây, nghệ sĩ Cát Phượng đăng tải bài viết mới trên trang cá nhân, thu hút sự quan tâm của khán giả. Cô chia sẻ hai hình ảnh với tạo hình đối lập, một bên là nhân vật trên sân khấu được trang điểm, chuẩn bị trang phục chỉn chu, bên còn lại là hình ảnh đời thường giản dị của chính mình.

Kèm theo loạt ảnh, Cát Phượng đặt câu hỏi: "Đố cả nhà nhận biết nhân vật nào trong vở kịch nào của Cát? Ai xem kịch mới biết nè, nhưng chắc chắn sẽ có rất ít người biết vì rất ít người đi xem kịch tại các Sân Khấu". Nữ nghệ sĩ còn hài hước phân biệt giữa nhân vật trên sân khấu và hình ảnh ngoài đời: "Và một nhân vật không của 1 nhân vật nào mà là nhân vật của chính mình ngoài đời thực không makeup, không son phấn. Ủa lộn, có son, không phấn".

Tạo hình của Cát Phượng trên sân khấu.

Chia sẻ ngắn gọn nhưng cho thấy sự quan tâm của Cát Phượng dành cho sân khấu - lĩnh vực đã gắn bó với cô trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Dù không còn xuất hiện liên tục trên màn ảnh, nữ nghệ sĩ vẫn duy trì sự kết nối với khán giả thông qua những bài đăng đời thường và các hoạt động liên quan đến nghề diễn.

Động thái mới của Cát Phượng diễn ra sau khi cô trở thành tâm điểm chú ý vì tin đồn bị bắt lan truyền trên mạng xã hội giữa tháng 11. Cụ thể, một số tài khoản đăng tải thông tin úp mở về một nữ danh hài có tên viết tắt "C.Ph" bị bắt vì liên quan đến việc sử dụng chất cấm. Dù không nêu danh tính cụ thể, nhiều cư dân mạng đã suy đoán và gọi tên Cát Phượng.

Trước những đồn đoán này, Cát Phượng nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Nữ nghệ sĩ cho biết khoảng trưa 12/11, cô bất ngờ nhận được hàng loạt cuộc gọi, tin nhắn hỏi thăm từ bạn bè, đồng nghiệp và người quen. Cô khẳng định cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, tối 11/11 vẫn đứng lớp giảng dạy, đồng thời duy trì thói quen tập thể dục và livestream giao lưu với khán giả.

Cát Phượng lên tiếng phủ nhận thông tin bị bắt.

Cát Phượng cũng bày tỏ sự bức xúc trước việc danh dự cá nhân bị ảnh hưởng bởi những thông tin chưa được kiểm chứng. Cô yêu cầu tài khoản đăng tải nội dung phải gỡ bỏ, đính chính và cho biết sẽ nhờ luật sư, cơ quan chức năng can thiệp nếu sự việc không được giải quyết. Theo thông tin được nữ nghệ sĩ chia sẻ với truyền thông, tài khoản liên quan sau đó đã gửi lời xin lỗi.

Sinh năm 1970, Cát Phượng là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch phía Nam. Cô từng ghi dấu ấn với nhiều vai diễn có màu sắc khác nhau, đặc biệt là vai Thị Nở trong vở Chí Phèo và vai Nương trong Cánh đồng bất tận. Những vai diễn này giúp nữ nghệ sĩ liên tiếp được vinh danh tại giải Mai Vàng, trong đó có các năm 2001 và 2010.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Cát Phượng cũng từng tham gia nhiều tác phẩm đáng chú ý như Đất phương Nam, Võ lâm truyền kỳ, Ròm và Hạnh phúc của mẹ. Đặc biệt, vai diễn người mẹ tên Tuệ trong Hạnh phúc của mẹ đã mang về cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh Diều 2020.

Đây được xem là một trong những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của Cát Phượng. Dù bộ phim không đạt doanh thu phòng vé nổi bật, với khoảng 3,8 tỷ đồng, vai diễn của cô vẫn được giới chuyên môn ghi nhận. Trong khi đó, Ròm đạt doanh thu khoảng 63 tỷ đồng, là một trong những tác phẩm điện ảnh có kết quả thương mại đáng chú ý mà nữ nghệ sĩ tham gia.

Gần đây, Cát Phượng không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh rộng mà có xu hướng lựa chọn những hoạt động nghệ thuật phù hợp. Bài đăng mới nhất cùng những chia sẻ về sân khấu kịch cho thấy nữ nghệ sĩ vẫn dành sự quan tâm cho công việc đã gắn bó nhiều năm. Sau ồn ào tin đồn thất thiệt, Cát Phượng hiện tiếp tục cập nhật cuộc sống và duy trì kết nối với khán giả qua mạng xã hội.