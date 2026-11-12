Cát Phượng tự nhận nhan sắc tàn phai

Mới đây, Cát Phượng thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh bản thân với diện mạo được chỉnh sửa thành một người lớn tuổi, tóc bạc, làn da nhăn nheo và gương mặt già nua. Đặt hình ảnh này cạnh diện mạo trẻ trung ngoài đời, nữ nghệ sĩ khiến nhiều người thích thú bởi màn tự trêu chọc ngoại hình đầy hài hước.

Cát Phượng viết: “‘Bỏ Nhà’ lạnh lẽo này hơi bị lâu. Hôm nay em hiện cái hồn về với cái phần hình tóc bạc da mồi đến nhăn nhúm”. Nữ nghệ sĩ còn dí dỏm cho biết: “Mới dạy học trò chưa được một tháng mà tàn phai nhan sắc rồi trời trời”. Cô tiếp tục đùa rằng nếu đứng lớp đến khóa thứ 10, không biết diện mạo có thực sự trở nên tóc bạc, da mồi như hình ảnh trên hay không.

Cát Phượng chia sẻ hình ảnh bản thân.

Cách chia sẻ gần gũi của Cát Phượng cho thấy cô khá thoải mái khi nói về những thay đổi ngoại hình theo thời gian. Thay vì đặt nặng chuyện tuổi tác, nữ nghệ sĩ chọn cách nhìn nhận nhẹ nhàng, biến một hình ảnh có phần hài hước thành câu chuyện vui để tương tác với khán giả.

Bài đăng cũng hé lộ một phần công việc hiện tại của Cát Phượng. Thời gian gần đây, cô dành thời gian cho hoạt động giảng dạy diễn xuất và cho biết nhận được nhiều tin nhắn hỏi về lịch casting học viên. Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ, đợt tuyển chọn khóa 2 dự kiến diễn ra vào 2027.

Trước khi dành thời gian cho công việc truyền nghề, Cát Phượng đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sân khấu và phim ảnh. Một trong những dấu mốc đáng nhớ của cô trên màn ảnh là vai Tư Mắm trong bộ phim truyền hình Đất phương Nam phát sóng năm 1997. Dù là nhân vật phản diện, vai diễn này vẫn để lại ấn tượng nhờ lối diễn sắc sảo, tạo được cảm xúc rõ nét cho người xem.

Cát Phượng hiện tại.

Sau dấu ấn đó, Cát Phượng tiếp tục hoạt động ở sân khấu kịch, đặc biệt được biết đến với khả năng diễn hài và cách thể hiện nhân vật giàu năng lượng. Cô từng góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh như Võ lâm truyền kỳ, Nàng men chàng bóng, Bộ ba rắc rối, Ngày mai Mai cưới, Ròm và Hạnh phúc của mẹ. Trong đó, vai diễn của cô ở Ròm và Hạnh phúc của mẹ cho thấy sự đa dạng khi tham gia những câu chuyện có màu sắc khác nhau.

Không chỉ đóng phim, Cát Phượng còn gắn bó với sân khấu kịch và từng tham gia dàn dựng một số vở diễn. Hành trình làm nghề của cô vì thế không chỉ được ghi dấu qua những vai diễn trên màn ảnh mà còn ở nhiều năm đứng trên sân khấu, làm việc cùng các đồng nghiệp và khán giả.

Ở thời điểm hiện tại, Cát Phượng vẫn duy trì sự hiện diện trên mạng xã hội, chia sẻ những câu chuyện xoay quanh cuộc sống và công việc. Màn tự nhận nhan sắc tàn phai lần này tiếp tục cho thấy nét hài hước quen thuộc của nữ nghệ sĩ, trong khi những hoạt động mới cũng phần nào phản ánh nhịp sống nghệ thuật mà cô đang theo đuổi.