Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm vừa chia sẻ thông tin về Bộ Đôi Siêu Lầy, dự án điện ảnh có sự góp mặt của anh và Kiều Minh Tuấn. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả với hơn 87.000 lượt tương tác cùng hàng nghìn bình luận.

Đáng chú ý, trong số những người để lại phản hồi có diễn viên Cát Phượng. Nữ nghệ sĩ viết: "Ngon lành cành đào… Lại có phim hay để xem! Hóng Ngóng 2 anh em". Bình luận ngắn gọn nhưng thể hiện rõ sự hào hứng và ủng hộ của cô dành cho màn kết hợp giữa Lê Dương Bảo Lâm và Kiều Minh Tuấn.

Lê Dương Bảo Lâm và Kiều Minh Tuấn hợp tác đóng phim của đạo diễn Hàn Quốc.

Phản ứng của Cát Phượng nhanh chóng nhận được sự chú ý bởi Kiều Minh Tuấn từng có thời gian dài gắn bó với nữ nghệ sĩ. Dù hiện tại cả hai đã chia tay, Cát Phượng vẫn có động thái tích cực khi nhắc đến dự án mới của nam diễn viên. Thay vì những câu chuyện đời tư, cô tập trung bày tỏ sự mong chờ đối với tác phẩm và chúc mừng hai đồng nghiệp.

Bộ Đôi Siêu Lầy do đạo diễn Park Gyu Tae thực hiện, người từng đứng sau bộ phim Bỗng Dưng Trúng Số - tác phẩm Hàn Quốc tạo tiếng vang tại phòng vé Việt Nam. Phim được ghi hình tại cả Việt Nam và Hàn Quốc, dự kiến khởi chiếu vào ngày 2/4/2027.

Đây cũng là lần đầu Lê Dương Bảo Lâm và Kiều Minh Tuấn cùng kết hợp trong một dự án điện ảnh với vai trò diễn viên chính. Sự kết hợp giữa hai gương mặt có màu sắc hài hước riêng khiến khán giả tò mò về những tình huống gây cười mà bộ phim mang lại.

Cát Phượng để lại bình luận ủng hộ phim mới của 2 nam diễn viên.

Bên cạnh sự quan tâm dành cho nội dung và dàn diễn viên, bình luận của Cát Phượng cũng góp thêm một điểm nhấn cho bài đăng. Nhiều khán giả đang chờ đợi ngày bộ phim ra rạp để chứng kiến màn kết hợp của hai nam diễn viên, đồng thời dành sự quan tâm đến những phản hồi từ giới nghệ sĩ dành cho dự án.