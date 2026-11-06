Cát Phượng nói 'thương' NSND Việt Anh

Mới đây, NSND Việt Anh đăng tải bài viết trên trang cá nhân, chia sẻ quan điểm về việc học thuộc lời thoại khi diễn kịch trên sân khấu. Nam nghệ sĩ thẳng thắn thừa nhận bản thân không thích ghi nhớ từng câu chữ và thường muốn giữ sự ngẫu hứng khi nhập vai.

NSND Việt Anh viết: "Diễn kịch trên sân khấu, diễn viên phải thuộc tuồng, đó là điều bắt buộc vì phải diễn cho bạn diễn!

Nhưng với tôi, diễn mà thuộc từng chữ tôi rất khó khăn, có lẽ ngay từ tiểu học tôi rất không thích bài học thuộc lòng. Đó là sai với người làm nghề này nhưng tôi lại thích khi diễn phải quên lời để tôi ngẫu hứng, nói theo nhân vật muốn, do vậy tôi rất ghét tập tuồng kỹ. Có thể, đó là lý do nhiều đồng nghiệp 'chán tôi', mong tất cả thông cảm nhen. Việt Anh là vậy".

Cát Phượng bày tỏ với NSND Việt Anh.

Chia sẻ chân thành, có phần hài hước của nam nghệ sĩ nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Đáng chú ý, diễn viên Cát Phượng cũng để lại bình luận bên dưới bài đăng: "Thấy thương quá, với nụ cười và gương mặt này kiểu: Có gì xin bỏ qua cho tui nghen".

Câu nói của Cát Phượng khiến nhiều người thích thú bởi cách nhận xét gần gũi. Nữ diễn viên không bàn luận sâu về phương pháp diễn xuất mà lựa chọn cách trêu đùa nhẹ nhàng trước sự thành thật của người đồng nghiệp. Qua tương tác này, khán giả cũng phần nào thấy được sự thoải mái giữa hai nghệ sĩ có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sân khấu và phim ảnh.

Cát Phượng và NSND Việt Anh đều là những gương mặt quen thuộc với khán giả phía Nam. Dù theo đuổi những dấu ấn nghệ thuật riêng, cả hai có điểm chung là dành phần lớn sự nghiệp cho sân khấu, đồng thời thường xuyên xuất hiện trong các dự án truyền hình và điện ảnh.

Cát Phượng.

Cát Phượng sinh năm 1970, được biết đến với khả năng diễn xuất linh hoạt, đặc biệt ở những vai diễn hài xen lẫn cảm xúc. Nữ nghệ sĩ từng ghi dấu ấn qua nhiều hoạt động sân khấu, truyền hình và điện ảnh. Một số tác phẩm có sự tham gia của cô gồm Ròm, Hạnh Phúc Máu và các dự án hài kịch. Bên cạnh diễn xuất, Cát Phượng còn tham gia sản xuất, dàn dựng và duy trì hoạt động nghệ thuật trong nhiều năm.

Trong khi đó, NSND Việt Anh sinh năm 1958, có hơn bốn thập kỷ gắn bó với nghệ thuật. Ông được khán giả nhớ đến qua những vở diễn như Dạ Cổ Hoài Lang, Lôi Vũ và Đêm Họa Mi. Đặc biệt, vai diễn trong Dạ Cổ Hoài Lang giúp ông nhận giải Mai Vàng năm 1995. Năm 2019, nam nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, ghi nhận những đóng góp lâu dài cho sân khấu.

Ở lĩnh vực điện ảnh, NSND Việt Anh góp mặt trong nhiều tác phẩm ăn khách như Bố Già, Nhà Bà Nữ và Mai. Ba bộ phim lần lượt đạt doanh thu khoảng 427 tỷ đồng, 475 tỷ đồng và 551 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam. Đây là những dự án có sức hút lớn, giúp hình ảnh nam nghệ sĩ tiếp cận thêm nhiều khán giả trẻ.

Ở tuổi U70, NSND Việt Anh vẫn duy trì hoạt động diễn xuất, tham gia các dự án sân khấu và phim ảnh. Cát Phượng cũng tiếp tục chia sẻ những câu chuyện đời thường, công việc với khán giả trên mạng xã hội. Bình luận mới đây của nữ diễn viên tạo thêm sự chú ý cho bài đăng của NSND Việt Anh, đồng thời cho thấy những tương tác gần gũi giữa các nghệ sĩ cùng gắn bó lâu năm với nghề.