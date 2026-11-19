Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh với diện mạo khác lạ. Nam diễn viên xuất hiện cùng bộ râu ria rậm rạp, hàm răng ố vàng và có phần hô, khác hẳn vẻ ngoài quen thuộc thường thấy. Sự thay đổi này nhanh chóng khiến nhiều khán giả tò mò về vai diễn mà anh đang chuẩn bị.

Đính kèm hình ảnh, Lê Dương Bảo Lâm hài hước chia sẻ rằng suốt nhiều năm, một số đạo diễn từng nhận xét hàm răng sứ của anh không phù hợp với các vai diễn. Nam diễn viên cho biết bản thân sẵn sàng thay đổi ngoại hình, từ răng, mũi đến cằm nếu được yêu cầu để phù hợp với nhân vật. Anh cũng tiết lộ đây là lý do trước đó thường xuyên che răng khi tham gia các buổi ghi hình.

Ngoại hình khác lạ của Lê Dương Bảo Lâm. Ảnh: FBNV

Bài đăng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đáng chú ý, nghệ sĩ Cát Phượng để lại bình luận nhận xét về sự thay đổi ngoại hình của đàn em: “Thấy răng kiểu này chưa xem phim nhưng biết chắc chắn Ra Nhân Vật rồi”.

Không chỉ đánh giá cao tạo hình mới, Cát Phượng còn dành lời khen cho thái độ làm việc của Lê Dương Bảo Lâm. Nữ nghệ sĩ nhắc lại khoảng thời gian từng làm chương trình cùng nam diễn viên và cho biết cô khá bất ngờ trước sự nghiêm túc, tập trung của anh trong công việc.

Cát Phượng viết: “Sống Đời Sống Của Người Khác đó là khắc hoạ nhân vật. E từng làm show với c, c rất bất ngờ khi thấy thái độ làm việc của e. Rất Nghiêm Túc, Rất Tập Trung, Đến Tập Rất Sớm Ko Trễ Giờ... tự tìm tòi đạo cụ và miếng diễn”.

Theo nữ nghệ sĩ, việc một diễn viên hóa thân vào nhân vật không chỉ nằm ở diện mạo bên ngoài mà còn đòi hỏi sự đầu tư, tìm tòi và khả năng sống trong thế giới của nhân vật. Từ những gì từng chứng kiến khi làm việc chung, cô tin rằng Lê Dương Bảo Lâm sẽ tiếp tục giữ tinh thần ấy khi thử sức với điện ảnh.

Cát Phượng dành lời khen cho thái độ làm việc nghiêm túc, tập trung của Lê Dương Bảo Lâm. Ảnh: FBNV

Cát Phượng cũng gửi lời chúc mừng và bày tỏ kỳ vọng về vai diễn lần này của đàn em: “Có lẽ đây là một vai hay của e. Chúc mừng e”.

Lời nhận xét của Cát Phượng nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi không đơn thuần là lời khen dành cho ngoại hình mới của Lê Dương Bảo Lâm. Những chia sẻ từ trải nghiệm làm việc trực tiếp cho thấy nữ nghệ sĩ đánh giá cao sự chuyên nghiệp, đúng giờ và chủ động của nam diễn viên.