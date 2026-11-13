Cát Phượng lên tiếng nóng trước thông tin bị bắt, tuyên bố gây chú ý

Tối 12/11, nghệ sĩ Cát Phượng lên tiếng đính chính trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến việc một số nghệ sĩ bị bắt vì nghi liên quan đến chất cấm. Đáng chú ý, cách viết tắt tên nhân vật trong các bài đăng khiến nhiều người suy đoán, gọi tên nữ nghệ sĩ và làm dấy lên tin đồn cô bị bắt.

Sự việc bắt nguồn từ loạt bài đăng của một tài khoản ẩn danh, đề cập đến việc nhiều nghệ sĩ bị bắt vì liên quan đến chất cấm. Trong các nội dung này, tài khoản sử dụng cụm từ viết tắt “C.P”, khiến cộng đồng mạng chú ý và đưa ra nhiều suy đoán về danh tính người được nhắc đến.

Bên dưới các bài đăng, một số bình luận gọi tên Cát Phượng, khiến nữ nghệ sĩ bất ngờ bị kéo vào câu chuyện chưa được kiểm chứng.

Trước những thông tin trên, Cát Phượng tỏ ra bức xúc và nhanh chóng lên tiếng. Nữ nghệ sĩ cho biết thời điểm tin đồn lan truyền, cô vẫn đang làm việc bình thường. Việc liên tục bị nhắc tên trong những nội dung không rõ nguồn gốc khiến cô cảm thấy hoang mang.

Cát Phượng yêu cầu tài khoản đăng tải thông tin gỡ bỏ nội dung liên quan đến mình. Đồng thời, cô cảnh báo sẽ nhờ cơ quan chức năng về an ninh mạng xác minh nếu người đăng không thực hiện. Nữ nghệ sĩ cũng cho biết sẽ tìm đến luật sư và đề nghị người phát tán thông tin sai sự thật phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Động thái của Cát Phượng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự đồng tình với việc nữ nghệ sĩ chủ động lên tiếng để bảo vệ danh dự, đồng thời cho rằng những bài đăng ẩn danh với nội dung mập mờ có thể khiến người nổi tiếng trở thành đối tượng của các suy đoán thiếu căn cứ.

Cát Phượng sinh năm 1970, là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều năm hoạt động ở cả sân khấu kịch, truyền hình và điện ảnh. Nữ nghệ sĩ được biết đến với lối diễn xuất tự nhiên, cá tính riêng, từng tham gia nhiều vở diễn, chương trình hài và phim ảnh.

Một số tác phẩm có sự góp mặt của Cát Phượng có thể kể đến như Đất Phương Nam, Hạnh Phúc Của Mẹ. Năm 2010, cô giành giải Mai Vàng với vai Nương trong vở kịch Cánh đồng bất tận.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Cát Phượng còn gây chú ý bởi tính cách thẳng thắn và thường xuyên chia sẻ quan điểm cá nhân trên mạng xã hội.

Về đời tư, nữ nghệ sĩ từng kết hôn với diễn viên Thái Hòa và có một con trai chung trước khi hai người chia tay. Sau đó, cô có 12 năm gắn bó với diễn viên Kiều Minh Tuấn. Cả hai xác nhận đường ai nấy đi vào tháng 5/2022.

Hiện tại, ngoài công việc biểu diễn, Cát Phượng còn tham gia kinh doanh và tổ chức các chương trình nghệ thuật.