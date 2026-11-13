Cát Phượng chính thức lên tiếng về tin đồn bị bắt vì chất cấm

Cát Phượng cho biết những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng với nội dung sai lệch về cô được chia sẻ và lan truyền. Nữ diễn viên bức xúc trước những tin đồn thất thiệt.

Sự việc xuất phát từ bài đăng của một tài khoản ẩn danh nhắc đến nhiều nghệ sĩ bằng thông tin mập mờ, trong đó có chữ viết tắt “C.P”. Một số bình luận sau đó gọi tên Cát Phượng, khiến nữ nghệ sĩ bức xúc và yêu cầu gỡ bỏ thông tin.

Rộ tin đồn liên quan đến nghệ sĩ hài được nhắc đến là C.P. Ảnh Thời trang vàng

Cát Phượng cho biết khoảng 13h ngày 12/11, cô bất ngờ khi liên tục nhận được tin nhắn hỏi thăm, lo lắng từ nhiều người với nội dung: "Cát Phượng có đang ổn không?".

"Ban đầu, tôi nghĩ có thể trên mạng lại xuất hiện tin đồn mình qua đời. Tuy nhiên, sau đó, học trò thông báo có người lan truyền thông tin tôi sử dụng chất cấm và bị bắt giữ. Nghe chuyện, tôi không khỏi hoảng hốt, không hiểu sự việc bắt nguồn từ đâu", nữ diễn viên kể.

Cát Phượng cho biết cô vẫn làm việc bình thường khi tin đồn xuất hiện. Nữ nghệ sĩ cảnh báo sẽ nhờ cơ quan chức năng, luật sư vào cuộc nếu người đăng không gỡ nội dung và thông tin được xác định là sai sự thật.

Cát Phượng cho rằng việc dùng tên viết tắt, nói bóng gió dễ gây hiểu lầm. “Nếu không phải nói về Cát Phượng thì người đăng cần viết rõ "C.Ph là ai". Còn nếu muốn nhắm đến tôi, tôi yêu cầu người đăng hãy đính chính hoặc gỡ bài. Nếu không, tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp”, cô nói.

Sau bài đăng, Cát Phượng cho biết vừa thực hiện livestream trên TikTok. Hình ảnh được cô chia sẻ sau buổi phát trực tiếp cho thấy nữ nghệ sĩ xuất hiện với gương mặt không trang điểm đậm. Cô nói mình chuẩn bị đến lớp dạy học và mong muốn được yên ổn, không bị cuốn vào những câu chuyện chưa được kiểm chứng.

Cát Phượng (sinh năm 1970) là diễn viên hài, diễn viên kịch nói và điện ảnh quen thuộc của Việt Nam. Cô trưởng thành từ sân khấu kịch Tp.HCM, được khán giả yêu mến bởi lối diễn xuất giàu cảm xúc, có duyên hài và khả năng hóa thân vào nhiều dạng vai.

Cát Phượng là diễn viên hài, diễn viên kịch nói và điện ảnh quen thuộc của Việt Nam. Ảnh FBNV

Nữ nghệ sĩ được khán giả biết đến chủ yếu qua các vai diễn sân khấu, truyền hình và điện ảnh như Đất phương Nam, Ròm, Hạnh phúc của mẹ... Một trong những dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của cô là vai Thị Nở trong vở kịch Chí Phèo. Năm 2019, cô giành giải Cánh diều ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc với phim Hạnh phúc của mẹ.

Cô từng kết hôn với diễn viên Thái Hòa và có một con trai. Tháng 5/2022, nữ nghệ sĩ xác nhận chia tay Kiều Minh Tuấn sau nhiều năm gắn bó.

Tháng 6/2023, Cát Phượng công khai hẹn hò bạn trai mới, người được cô cho biết là khán giả yêu mến mình suốt nhiều năm. Nhìn lại thời kỳ hoàng kim, nữ diễn viên từng tiết lộ có thu nhập cao nhờ lịch diễn dày đặc nhưng phần lớn tiền kiếm được đã dành để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Ở thời điểm hiện tại, Cát Phượng cho biết muốn tập trung cho công việc và chăm lo cho con trai đang học năm cuối đại học. "Tôi muốn tiếp tục hoạt động nghệ thuật, làm nghề trong sự bình yên, thay vì vướng vào những hiểu lầm, thị phi không đáng có", nữ diễn viên nhấn mạnh.