Chiều 19/11, theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), vụ tai nạn xảy ra lúc 14h45 ngày 16/11/2026, trên tỉnh lộ 427, tại khu vực giao lối vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, thuộc thôn Khê Hồi, xã Hồng Vân, TP Hà Nội.

Thời điểm trên, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 30B-398.xx lưu thông theo hướng từ Quốc lộ 1A đi cầu vượt Khê Hồi. Cùng chiều phía trước là xe mô tô mang biển kiểm soát 29G1-050.xx, chở hai người.

Hai phương tiện xảy ra va chạm tại khu vực nút giao. Hậu quả, người điều khiển xe mô tô tử vong tại chỗ, người ngồi sau bị thương. Xe mô tô bị hư hỏng, thiệt hại ước tính khoảng 5 triệu đồng.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe mô tô và xe tải trên tỉnh lộ 427, Hà Nội, ngày 16/11/2026 (Ảnh cắt từ clip Cục CSGT).

Chuyển hướng thiếu quan sát, đi vào điểm mù xe tải

Theo nhận định sơ bộ của CSGT, người điều khiển xe mô tô không chú ý quan sát, không bảo đảm an toàn khi chuyển hướng sang trái.

Trong quá trình chuyển hướng, xe mô tô cắt ngang đầu xe tải, đi vào khoảng trống giữa hai xe ô tô và vùng hạn chế quan sát, thường gọi là điểm mù, của người lái xe tải. Tình huống này được CSGT đánh giá là yếu tố dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng.

Vụ việc là lời cảnh báo đau xót về nguy cơ khi chuyển hướng giữa dòng phương tiện đông đúc, đặc biệt tại những tuyến đường có xe tải trọng lớn lưu thông.

Chỉ một thao tác chuyển hướng thiếu an toàn cũng có thể đặt người điều khiển mô tô vào tình huống nguy hiểm. Khi va chạm xảy ra với xe tải, hậu quả có thể là thương tích nghiêm trọng, thậm chí mất mạng.

Điểm mù xe tải: Mối nguy hiểm không thể chủ quan

Theo Cục CSGT, tại những tuyến đường có nhiều làn xe hoặc lưu lượng phương tiện lớn, việc rẽ trái, quay đầu tại nút giao và lối mở tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Đặc biệt, xe mô tô, xe gắn máy hoặc xe thô sơ có thể phải di chuyển từ phía bên phải, cắt ngang dòng phương tiện đang lưu thông để thực hiện việc chuyển hướng.

Nếu thiếu quan sát, không lựa chọn thời điểm an toàn hoặc đi vào vùng hạn chế quan sát của xe lớn, người điều khiển rất dễ rơi vào tình huống nguy hiểm.

Điểm mù là khu vực người lái xe không thể quan sát đầy đủ bằng mắt thường hoặc hệ thống gương chiếu hậu. Với xe tải, vùng hạn chế quan sát có thể xuất hiện ở phía trước, hai bên và phía sau phương tiện.

Người đi xe máy không nên cho rằng tài xế xe tải luôn nhìn thấy mình. Việc di chuyển sát đầu xe, áp sát thân xe hoặc bất ngờ cắt ngang hướng đi của xe tải có thể khiến người điều khiển phương tiện lớn không kịp nhận biết và xử lý.

Đáng lo ngại, những tình huống nguy hiểm này có thể xuất hiện ngay cả khi các phương tiện đang lưu thông cùng chiều.

Người điều khiển xe mô tô cần giữ khoảng cách an toàn, tránh di chuyển vào vùng hạn chế quan sát của xe tải (Ảnh đồ họa: Tuấn Dũng).

Không chỉ người rẽ trái, xe đi thẳng cũng phải cảnh giác

Cục CSGT cũng cảnh báo nguy cơ đối với các phương tiện lưu thông thẳng trên làn đường sát dải phân cách giữa.

Thực tế, một số người điều khiển xe mô tô có thói quen di chuyển theo hướng thẳng mà thiếu chú ý đến tình huống giao thông xung quanh.

Trong khi đó, tại các nút giao hoặc lối mở, phương tiện từ phía bên phải có thể chuyển hướng, cắt ngang dòng xe.

Nếu người đi thẳng chủ quan, không giảm tốc độ phù hợp hoặc thiếu quan sát, nguy cơ va chạm có thể gia tăng.

Vì vậy, bảo đảm an toàn không chỉ là trách nhiệm của người chuyển hướng. Mỗi người tham gia giao thông đều phải chủ động quan sát, kiểm soát tốc độ và phòng ngừa tình huống bất ngờ.

Đặc biệt, khi đến gần nút giao, lối mở hoặc khu vực có nhiều xe tải, người điều khiển xe máy cần giảm tốc độ phù hợp, quan sát kỹ và chỉ chuyển hướng khi bảo đảm an toàn.

Không nên cố chen vào khoảng trống hẹp giữa các phương tiện. Càng không được đánh cược tính mạng bằng việc bất ngờ cắt ngang đầu xe lớn.

Một lần chuyển hướng bất cẩn có thể không còn cơ hội sửa sai

Từ thực tế những vụ tai nạn liên quan đến điểm mù xe lớn, Cục CSGT cho biết một số địa phương đã thí điểm tổ chức khu vực chờ dành cho xe mô tô phía trước vạch dừng của ô tô tại nút giao có đèn tín hiệu.

Cách tổ chức này nhằm tách vị trí dừng chờ của xe hai bánh và ô tô, góp phần hạn chế xung đột khi các phương tiện bắt đầu di chuyển.

Theo Cục CSGT, mô hình tương tự đã được thử nghiệm thành công tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tuy nhiên, dù hạ tầng giao thông được cải thiện, ý thức và kỹ năng của người điều khiển phương tiện vẫn giữ vai trò quyết định trong phòng ngừa tai nạn.

Vụ tai nạn trên tỉnh lộ 427 đã khiến một người tử vong, một người bị thương. Đằng sau những con số ấy là hậu quả không thể xem nhẹ của một vụ va chạm giao thông.

Mỗi người cầm lái cần ghi nhớ: Trước khi chuyển hướng, phải quan sát và bảo đảm an toàn. Không cắt ngang đầu xe tải, không đi vào điểm mù, không cố vượt qua khoảng trống khi chưa đủ điều kiện an toàn.

Một vài giây chờ đợi có thể giúp tránh được tai nạn. Ngược lại, chỉ một quyết định thiếu thận trọng cũng có thể phải trả giá bằng tính mạng.