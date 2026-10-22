Cắt giảm và đơn giản hóa 9 điều kiện kinh doanh bất động sản

Quốc hội Khóa XVI

Sáng 22/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Theo Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng, dự thảo cơ bản kế thừa phạm vi điều chỉnh của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, đồng thời làm rõ việc không áp dụng đối với giao dịch nhà ở xã hội, nhà ở chính sách.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày tờ trình dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Ảnh QH.

Về kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản và chuyển nhượng dự án bất động sản, dự thảo sửa đổi các quy định theo hướng bảo đảm đồng bộ với pháp luật đất đai, đầu tư và các quy định pháp luật có liên quan.

Đối với hợp đồng kinh doanh bất động sản, dự thảo làm rõ nguyên tắc, cơ quan quản lý, điều kiện và trình tự áp dụng; thống nhất việc áp dụng hợp đồng theo Luật Kinh doanh bất động sản, khắc phục tình trạng chồng lấn với pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhất là quy định đăng ký hợp đồng theo mẫu đối với mua bán căn hộ chung cư. Dự thảo cũng mở rộng các loại hợp đồng chuyển nhượng trong kinh doanh bất động sản.

Một nội dung đáng chú ý khác là cơ chế bảo đảm đối với 5% giá trị còn lại của hợp đồng mua bán, thuê mua bất động sản. Theo đó, khoản tiền này được bảo đảm bằng việc chuyển vào tài khoản phong tỏa hoặc theo thỏa thuận của các bên.

Đoàn chủ tọa tại phiên họp sáng 22/10. Ảnh QH.

Dự thảo cũng bổ sung quy định về giao dịch bất động sản, trong đó xác định nguyên tắc thực hiện và khung quy trình giao dịch; đồng thời hoàn thiện quy định về hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản theo hướng bảo đảm dữ liệu được tạo lập, cập nhật đúng, đủ, sạch, sống và thống nhất dùng chung.

Đối với các dự án bất động sản thực hiện trên quỹ đất thanh toán cho dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), dự thảo bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh.

Theo đó, khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai, chủ đầu tư được đưa bất động sản vào kinh doanh hoặc thực hiện biện pháp bảo đảm bằng bảo lãnh. Chính phủ sẽ quy định chi tiết việc thực hiện biện pháp bảo đảm nhằm tránh khoảng trống pháp lý, bảo đảm đồng bộ với pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và pháp luật đất đai.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh QH.

Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung quy định về mã định danh điện tử được tạo lập cho từng tổ chức, cá nhân, bất động sản và các đối tượng khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở.

Về phân quyền, phân cấp và cải cách thủ tục hành chính, dự thảo chuyển thẩm quyền quyết định việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản tại địa phương từ Thủ tướng Chính phủ sang UBND cấp tỉnh.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự thảo đề xuất cắt giảm 4/12 thủ tục hành chính; rà soát, tinh giản, rút ngắn thời gian thực hiện 7/12 thủ tục hành chính; đồng thời cắt giảm, đơn giản hóa 9/31 điều kiện đầu tư kinh doanh.