Cắt giảm thủ tục, người Hà Nội thuận lợi hơn khi làm hồ sơ
Hà Nội đang triển khai mạnh mẽ kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030, nhằm xây dựng chính quyền số và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Theo kế hoạch, Hà Nội phấn đấu cắt giảm 50% thủ tục hành chính; 50% thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Nhiều quy định, thủ tục được cắt giảm, ngay lập tức đã mang tới hiệu quả cho người hưởng thụ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cat-giam-thu-tuc-nguoi-ha-noi-thuan-loi-hon-khi-lam-ho-so-418426.htm