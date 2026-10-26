Cắt giảm thủ tục nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy phải đi đôi với bảo đảm an toàn

Hành vi giúp phạm nhân trốn trại, che giấu phạm nhân sau khi trốn trại hoặc biết nhưng không tố giác có thể bị xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự. Vậy các hành vi này bị xử lý như thế nào và phạm nhân trốn trại, bị bắt lại có được giảm án hay không?