Cắt giảm thủ tục nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy phải đi đôi với bảo đảm an toàn
Sáng 26/10, Đoàn ĐBQH các tỉnh Hưng Yên và Tây Ninh thảo luận tại Tổ 6 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/cat-giam-thu-tuc-nghiem-thu-phong-chay-chua-chay-phai-di-doi-voi-bao-dam-an-toan-10440612.html