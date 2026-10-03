Cắt giảm thủ tục, mở rộng cửa đón dòng vốn ngoại vào thị trường chứng khoán

Nhằm hiện thực hóa định hướng phát triển thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế, Bộ Tài chính cho biết đang chủ động triển khai chuỗi giải pháp trọng tâm nhằm thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trả lời câu hỏi của báo chí tại họp báo. Ảnh: chinhphu.vn

Đồng bộ chính sách, gỡ vướng cho nhà đầu tư quốc tế

Ngày 3/10, tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng: "Đây là một bước tiến được các tổ chức tài chính quốc tế công nhận, có tác dụng rất lớn cả trong ngắn hạn và dài hạn...".

Trọng tâm của chiến lược này là việc phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước cùng các cơ quan hữu quan. Các bên đang tập trung rà soát toàn bộ quy trình, quy định hiện hành để cắt giảm các thủ tục hành chính còn rườm rà, chưa phù hợp. Việc này giúp rút ngắn thời gian mở tài khoản, đăng ký mã số giao dịch, cũng như đơn giản hóa cơ chế chuyển vốn và quản lý ngoại hối cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài khi tham gia đầu tư tại Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định, việc tạo dựng một môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và đáp ứng các thông lệ quốc tế là chìa khóa để giữ chân các nhà đầu tư chiến lược dài hạn. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng chú trọng cải thiện các yếu tố liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài (room ngoại) và cung cấp thông tin bằng tiếng Anh bình đẳng, kịp thời cho toàn bộ khối ngoại.

Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế và hạ tầng kỹ thuật

Cùng với việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, Bộ Tài chính đã ban hành quy định mới về cơ chế bù trừ, thanh toán chứng khoán theo mô hình Đối tác thanh toán trung tâm. Việc triển khai cơ chế này giải quyết triệt để bài toán về yêu cầu ký quỹ trước giao dịch – một trong những rào cản lớn nhất đối với các nhà đầu tư tổ chức quốc tế từ trước tới nay.

Đồng thời, cơ quan quản lý cũng trình Quốc hội xem xét rà soát, sửa đổi các quy định tại Luật Chứng khoán và Luật Đầu tư nhằm tháo gỡ các vướng mắc mang tính pháp lý. Các điểm mới sẽ tập trung vào việc tạo cơ chế linh hoạt cho dòng vốn ngoại, nâng cao chuẩn mực quản trị công ty niêm yết và siết chặt tính công khai, minh bạch thông tin trên thị trường.

Hạ tầng công nghệ thông tin cũng được nâng cấp toàn diện. Hệ thống giao dịch và thanh toán mới giúp xử lý khối lượng giao dịch lớn hơn, vận hành an toàn, chính xác và rút ngắn chu kỳ thanh toán, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các tổ chức xếp hạng uy tín trên thế giới.

Kỳ vọng bứt phá và nâng chuẩn thị trường

Các chuyên gia và tổ chức tài chính nhận định, sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ sẽ tạo ra bước ngoặt lớn. Việc đơn giản hóa các điều kiện tiếp cận thị trường không chỉ giúp Việt Nam thu hút hàng tỷ USD từ các quỹ đầu tư thụ động và chủ động, mà còn gia tăng tính thanh khoản, giúp quy mô thị trường mở rộng nhanh chóng.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục lắng nghe phản hồi từ các thành viên thị trường, các tổ chức quốc tế để kịp thời điều chỉnh chính sách. Mục tiêu không chỉ là thu hút dòng vốn ngắn hạn mà là tiếp tục nâng chuẩn toàn diện thị trường chứng khoán Việt Nam sau khi nâng hạng, trở thành điểm đến an toàn, hiệu quả và hấp dẫn hàng đầu đối với cộng đồng tài chính toàn cầu.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, cùng với các nhóm giải pháp đồng bộ, Bộ Tài chính kiên trì thực hiện mọi mục tiêu trong Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua. Bộ sẽ phối hợp cùng các bộ, ngành, các chủ thể để tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán, đáp ứng đúng yêu cầu là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn tới.