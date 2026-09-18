Cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

Ảnh minh hoạ: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Thực hiện Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ về "phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh", Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an TP Hồ Chí Minh đã ban hành hướng dẫn một số nội dung nhằm giúp chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở thuận tiện tra cứu và tổ chức thực hiện.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khẳng định, việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ không đồng nghĩa với việc cắt giảm các yêu cầu về an toàn. Phương thức quản lý mới đề cao tính chủ động, trách nhiệm của chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở; đồng thời tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát theo hướng hậu kiểm. Đối với chủ đầu tư, công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy phải được thực hiện thực chất, đầy đủ và đúng quy định. Công trình phải được thi công đúng thiết kế đã được thẩm định; vật liệu, thiết bị đầu vào phải được kiểm tra theo yêu cầu. Trong quá trình thi công, chủ đầu tư cần tổ chức nghiệm thu các hạng mục, bộ phận bị che khuất; thử nghiệm đơn động, liên động toàn bộ hệ thống phòng cháy, chữa cháy để bảo đảm các thiết bị, hệ thống hoạt động đúng yêu cầu. Hồ sơ nghiệm thu phải được lập đầy đủ, chính xác, trung thực. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả nghiệm thu và việc bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ lưu ý, việc thay đổi phương thức quản lý không làm giảm yêu cầu về chất lượng công trình, hệ thống phòng cháy, chữa cháy hay trách nhiệm của chủ đầu tư. Chủ đầu tư cần chủ động kiểm soát từ khâu thiết kế, thi công đến nghiệm thu, hạn chế nguy cơ mất an toàn trong quá trình đưa công trình vào sử dụng. Đối với người đứng đầu cơ sở, trách nhiệm bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải được duy trì thường xuyên, không chỉ thực hiện khi có kiểm tra của cơ quan chức năng. Các cơ sở cần tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ; thành lập, duy trì lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ; ban hành nội quy, quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy; thường xuyên tự kiểm tra, kịp thời phát hiện và khắc phục những nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ. Người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm xây dựng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; quản lý, cập nhật đầy đủ hồ sơ, dữ liệu liên quan; trang bị, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đồng thời thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tra cứu, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ xây dựng 3 phụ lục hướng dẫn gồm: một số quy định pháp luật về thẩm định thiết kế, nghiệm thu, quản lý và kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy; nội dung nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của chủ đầu tư; một số lưu ý khi thực hiện trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của người đứng đầu cơ sở.

Chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở chủ động tìm hiểu các quy định, thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao; qua đó nâng cao hiệu quả phòng ngừa, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Các tổ chức, cá nhân có thể quét mã QR do Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ cung cấp để xem đầy đủ nội dung hướng dẫn và chủ động triển khai.

Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP được Chính phủ ban hành ngày 18/5/2026, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 28/2/2027. Nghị quyết thực hiện phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của 11 bộ, ngành, trong đó có Bộ Công an; đồng thời yêu cầu chuyển phương thức quản lý phù hợp từ tiền kiểm sang hậu kiểm, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.