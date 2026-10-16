Cắt giảm thủ tục hành chính: Gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Chiều 16/10, tọa đàm “Đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, gỡ rào cản cho doanh nghiệp phát triển” đã tập trung nhận diện những điểm nghẽn trong thực thi chính sách, đề xuất giải pháp cải cách nhằm giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Gỡ điểm nghẽn thủ tục, khơi thông nguồn lực phát triển

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Khánh Ngọc, ĐBQH khóa XVI, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, cho biết doanh nghiệp vẫn gặp nhiều rào cản do quy định pháp luật thường xuyên sửa đổi, bổ sung nhưng còn chồng chéo, thiếu thống nhất; việc giải thích, áp dụng pháp luật chưa đồng bộ, thủ tục hành chính qua nhiều tầng nấc.

“Những ‘điểm nghẽn’ này làm gia tăng chi phí tuân thủ, thời gian và rủi ro, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hấp thụ nguồn lực và mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, ông Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh.

ĐBQH Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam. Ảnh: Hữu Thắng

Theo Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, cần tăng cường trao đổi giữa cơ quan xây dựng pháp luật và cộng đồng doanh nghiệp để nhận diện đúng những bất cập trong thực tiễn, từ đó tìm ra điểm cân bằng giữa yêu cầu quản lý nhà nước và việc tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nhà báo Phạm Quốc Huy. Ảnh: Hữu Thắng

Theo nhà báo Phạm Quốc Huy - Tổng Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật/ Tạp chí Người Đưa Tin, cải cách thủ tục hành chính không chỉ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước mà còn tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Việc nhận diện những vướng mắc từ quy định pháp luật đến khâu tổ chức thực hiện sẽ góp phần đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế, giảm rào cản và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn.

Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm dựa trên rủi ro

Thông tin tại tọa đàm, bà Ngô Thị Tuyết, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết sau gần 2 năm triển khai cải cách, Bộ đã cắt giảm, đơn giản hóa 629 thủ tục hành chính, rút ngắn 9.007 ngày giải quyết và giảm 5.318 tỷ đồng chi phí tuân thủ so với năm 2024.

Bà Ngô Thị Tuyết, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ NN&MT. Ảnh: Hữu Thắng

Theo bà Tuyết, cải cách thủ tục hành chính là giải pháp quan trọng để khơi thông nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm yêu cầu thủ tục giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tập trung nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh và mở rộng đầu tư.

Trong khi đó, TS. Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban Nghiên cứu Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, cho rằng hiệu quả cải cách không nên chỉ đo bằng số lượng thủ tục được cắt giảm hay báo cáo của cơ quan quản lý. Điều quan trọng là doanh nghiệp có thực sự tiết kiệm thời gian, chi phí và thuận lợi hơn khi thực hiện các quy định hay không.

TS. Nguyễn Minh Thảo. Ảnh: Hữu Thắng

Một định hướng được đặt ra là chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, kết hợp quản lý dựa trên mức độ rủi ro. Thay vì đặt nặng các điều kiện trước khi doanh nghiệp gia nhập thị trường, cơ quan quản lý cần xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn và cơ chế giám sát phù hợp, tăng cường kiểm tra việc tuân thủ trong quá trình hoạt động.

Bà Thảo lưu ý, chuyển sang hậu kiểm không đồng nghĩa với giảm nhẹ trách nhiệm tuân thủ của doanh nghiệp. Yêu cầu đặt ra là đổi mới phương thức quản lý theo hướng hiệu quả, minh bạch, vừa bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, vừa hạn chế những rào cản không cần thiết đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các diễn giả trao đổi tại tọa đàm. Ảnh: Hữu Thắng

Sau khi lắng nghe các tham luận, tại tọa đàm, các diễn giả cũng trao đổi về giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, hướng tới xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.