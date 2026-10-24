Cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực sở hữu trí tuệ giúp giảm 237 ngày làm việc

Cắt giảm 18 thủ tục hành chính, 5 điều kiện kinh doanh

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân thay mặt Chính phủ trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Ảnh: TRỌNG HẢI

Theo đó, dự thảo luật đã bãi bỏ thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, thủ tục đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu Bằng bảo hộ giống cây trồng và bãi bỏ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân.

Tổng cộng có 18 thủ tục hành chính đã được bãi bỏ, gồm 2 thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng; 3 thủ tục trong cấp, cấp lại thu hồi giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp; 3 thủ tục trong cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng; 2 thủ tục trong cấp, cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan; 3 thủ tục trong cấp, cấp lại, thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp; 3 thủ tục trong cấp, cấp lại, thu hồi thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng; 2 thủ tục trong cấp, cấp lại thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan.

5 điều kiện kinh doanh được cắt giảm, gồm 1 điều kiện với tổ chức phải có giám định viên; 4 điều kiện với cá nhân (công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, phẩm chất đạo đức, trình độ đại học hoặc kinh nghiệm làm việc phù hợp lĩnh vực giám định).

Theo tính toán của cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, qua cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh dự kiến sẽ giúp giảm 237 ngày làm việc trong tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: TRỌNG HẢI

Băn khoăn về hậu kiểm

Trình bày báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Chủ nhiệm Phan Chí Hiếu cho biết, theo đánh giá của cơ quan chủ trì thẩm tra, giám định về sở hữu trí tuệ là hoạt động có tính chuyên môn cao; kết luận giám định là nguồn tài liệu quan trọng phục vụ việc xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Việc bỏ các điều kiện đối với tổ chức, cá nhân hoạt động giám định về sở hữu trí tuệ trong khi chưa quy định cụ thể về cơ chế hậu kiểm có thể ảnh hưởng đến chất lượng, độ tin cậy của kết luận giám định, gây khó khăn cho cơ quan nhà nước trong việc lựa chọn, đánh giá khi có nhiều kết luận giám định khác nhau.

Do đó, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục theo dõi, đánh giá thực tiễn thi hành quy định về việc bỏ các điều kiện đối với tổ chức, cá nhân hoạt động giám định về sở hữu trí tuệ để có giải pháp phù hợp nhằm kiểm soát hiệu quả và nâng cao chất lượng của hoạt động giám định về sở hữu trí tuệ.