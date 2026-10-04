Cắt giảm thời hạn giải quyết 34 thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh

Người dân tra cứu dữ liệu trên hệ thống dịch vụ công tại phường Nùng Trí Cao.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa TTHC dựa trên dữ liệu; yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động khai thác, tái sử dụng thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và thông tin được tích hợp, chia sẻ từ VNeID, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại những thông tin đã có.

Thực hiện nhiệm vụ tái thiết kế quy trình TTHC, tỉnh lựa chọn 8 TTHC đặc thù trong lĩnh vực đất đai có số lượng hồ sơ phát sinh lớn, liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp để thực hiện tái cấu trúc quy trình theo hướng đơn giản hóa thành phần hồ sơ, giảm thao tác trên môi trường số. Sở Nông nghiệp và Môi trường đang triển khai tái cấu trúc quy trình TTHC lĩnh vực đất đai trên cơ sở khai thác, sử dụng dữ liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu được kết nối.

Trong quý III/2026, toàn tỉnh tiếp nhận 63.461 hồ sơ TTHC, trong đó 57.389 hồ sơ mới tiếp nhận, gồm 50.591 hồ sơ trực tuyến và 6.798 hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính. Đã giải quyết 59.589 hồ sơ, trong đó 27.368 hồ sơ trước hạn, 25.980 hồ sơ đúng hạn và 6.241 hồ sơ quá hạn, chủ yếu tập trung trong lĩnh vực đất đai. Hiện còn 3.872 hồ sơ đang giải quyết, gồm 2.243 hồ sơ trong hạn và 1.629 hồ sơ quá hạn. Trong kỳ, tỉnh tiếp nhận 21 phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính và quy định hành chính; đã xử lý 15 phản ánh, kiến nghị, 6 phản ánh, kiến nghị đang được giải quyết trong hạn.

Công tác vận hành cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được duy trì ổn định. Toàn tỉnh có 59 điểm tiếp nhận của Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp, với 303 nhân sự chuyên trách và 17 nhân sự từ các cơ quan, đơn vị chuyên môn cử đến. 100% xã, phường thực hiện niêm yết công khai danh mục, nội dung TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; công khai đường dây nóng, tài khoản thanh toán trực tuyến và triển khai khảo sát mức độ hài lòng của người dân. Đáng chú ý, 100% TTHC của tỉnh được triển khai thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn tỉnh, góp phần tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC.