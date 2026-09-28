Cắt giảm mảng kinh doanh tỷ suất lợi nhuận thấp, COKYVINA (CKV) báo lãi bán niên tăng vọt và chốt lịch chia cổ tức

VNPT hưởng lợi lớn từ đợt chi trả cổ tức bằng tiền mặt

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa cập nhật thông tin về việc Công ty Cổ phần COKYVINA (mã chứng khoán CKV) chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025. Ngày giao dịch không hưởng quyền được ấn định là 01/10/2026. Tỷ lệ chi trả được Hội đồng quản trị thông qua là 6.4% bằng tiền mặt, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận về 640 đồng. Thời gian thanh toán cho các cổ đông dự kiến bắt đầu từ ngày 09/10/2026.

Với hơn 4 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, quy mô của đợt phân phối lợi nhuận lần này ước tính rơi vào khoảng 2.6 tỷ đồng. Đơn vị hưởng lợi lớn nhất từ đợt chia cổ tức là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Cơ cấu cổ đông hiện tại cho thấy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đang nắm giữ quyền chi phối với gần 2 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 49% vốn điều lệ. Khi quá trình phân phối hoàn tất, cổ đông lớn này sẽ ghi nhận khoản thu nhập gần 1.3 tỷ đồng.

Lợi nhuận bán niên bứt phá nhờ tinh gọn bộ máy kinh doanh

Dòng tiền chi trả cổ tức của COKYVINA được củng cố bởi kết quả tài chính tích cực trong nửa đầu năm 2026. Báo cáo tài chính bán niên của doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2 tỷ đồng. Con số này đánh dấu mức tăng trưởng 43.4% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng mạnh mẽ xuất phát từ chiến lược thanh lọc các mảng hoạt động kém hiệu quả để tối ưu hóa nguồn vốn.

Trong 6 tháng đầu năm, ban lãnh đạo doanh nghiệp chủ động thu hẹp mảng thương mại hàng hóa do tỷ suất sinh lời quá thấp, trực tiếp làm doanh thu bán hàng hóa sụt giảm. Thay vào đó, nguồn lực tài chính và nhân sự được chuyển hướng tập trung hoàn toàn vào các dịch vụ đặc thù có ưu thế về giá vốn thấp.

Các hoạt động mang lại biên lợi nhuận cao như dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu, cho thuê lại lao động và dịch vụ xác thực căn cước công dân được đẩy mạnh triển khai. Sự dịch chuyển cơ cấu doanh thu theo hướng gia tăng tỷ trọng dịch vụ giá trị cao đã trực tiếp kéo giãn biên lợi nhuận gộp, qua đó đóng góp lớn vào mức tăng trưởng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán vừa qua.