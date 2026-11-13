Cắt giảm khối lượng nhà thầu yếu, làm chậm tiến độ dự án mở rộng quốc lộ 2 Vĩnh Yên- Việt Trì

Bộ Xây dựng vừa có văn bản chỉ đạo Ban QLDA Hàng hải và Đường thủy (chủ đầu tư) đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cải tạo, mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ Xây dựng cho biết, theo kế hoạch, dự án cải tạo, mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì phải hoàn thành trong tháng 1/2027. Song, tiến độ triển khai chậm do dự án chậm bàn giao mặt bằng và các đơn vị chưa quyết liệt tổ chức thi công.

Thực tế trên công trường, một số đoạn tuyến địa phương đã bàn giao mặt bằng, tuy nhiên một số nhà thầu chưa huy động đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực... để triển khai.

Bảo đảm kế hoạch hoàn thành dự án, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban QLDA Hàng hải và Đường thủy thông báo với chính quyền địa phương, cơ quan chủ quản các công trình hạ tầng kế hoạch thi công chi tiết theo từng mũi thi công để địa phương triển khai công tác GPMB, di dời hạ tầng kỹ thuật.

Dự án mở rộng quốc lộ 2 Vĩnh Yên- Việt Trì quá chậm, nhà thầu nhiều lần bị nhắc nhở

Trong tổ chức triển khai thi công, chủ đầu tư phải chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực, tài chính... tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công ngay các đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng; chủ động huy động nguồn lực để thi công đồng bộ, kịp thời với tiến độ bàn giao phần mặt bằng còn lại.

Đối với các hạng mục là "đường găng" tiến độ như: Thi công giếng cát do Công ty CP Xây lắp và cơ khí Phương Nam thực hiện; thi công 3 cầu Bãi Loan, cầu Kiệu Thượng Lạp do Công ty TNHH Kinh doanh và xây dựng Thành Hưng thực hiện; thi công hệ thống thoát nước dọc, cống thoát nước ngang do Công ty TNHH Phúc Thành An thực hiện; thi công nền đường Công ty CP Xây dựng đê kè và phát triển nông thôn Hải Dương thực hiện, chủ đầu tư phải yêu cầu các nhà thầu tăng thêm mũi hoặc dây chuyền thi công, làm thêm ca đẩy nhanh tiến độ.

Các nhà thầu cũng cần nghiên cứu giải pháp rút ngắn tiến độ xử lý đất yếu, đảm bảo hoàn thành theo tiến độ chung của dự án.

Bộ Xây dựng chỉ đạo chủ đầu tư kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của hợp đồng, nghiên cứu cắt giảm, điều chuyển khối lượng giữa các nhà thầu, đảm bảo đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án theo yêu cầu.

"Công tác quản lý chất lượng phải đặt lên hàng đầu, kiên quyết không đánh đổi chất lượng lấy tiến độ, bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường theo quy định", văn bản nêu rõ.

Dự án cải tạo, mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ) có chiều dài hơn 11km, được nâng cấp, mở rộng đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 4 - 6 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h. Tổng mức đầu tư hơn 1.258 tỷ đồng.

Dự án đã nhiều lần bị Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng có văn bản nhắc nhở, đôn đốc, thậm chí phê bình nhà thầu tham gia thi công nhưng tiến độ đến nay biến chuyển rất chậm.