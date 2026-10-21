Cắt giảm khâu trung gian trong lĩnh vực thuốc, trang thiết bị y tế

Sáng 21-10, trong khuôn khổ kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng (đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn thành phố Hải Phòng) tham gia thảo luận tại tổ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Dược.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu thảo luận, sáng 21-10. Ảnh: media.quochoi.vn

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, mục tiêu chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và Chính phủ là phải sửa đổi những quy định đang tồn tại bất cập, mục tiêu làm sao để người bệnh và các bệnh viện được tiếp cận với thuốc, trang thiết bị y tế ở mức giá hợp lý, phù hợp với khả năng chi trả.

Việc giá thuốc, trang thiết bị y tế bị đẩy lên cao không chỉ làm tăng số tiền người bệnh phải trực tiếp chi trả mà còn hạn chế khả năng tiếp cận thuốc và các dịch vụ y tế, nhất là đối với những người có hoàn cảnh khó khăn. "Có những khoản chi phí cao quá mức cần thiết, không hợp lý, rất phi lý", Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ.

Trước thực trạng đó, Thủ tướng cho biết, Chính phủ quyết tâm phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật, khắc phục những bất cập trong quản lý, cung ứng và mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế.

Theo Thủ tướng Chính phủ, doanh nghiệp kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế phải có lợi nhuận, nhưng lợi nhuận phải ở mức hợp lý, không thể đặt lợi nhuận doanh nghiệp cao hơn khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.

Đề cập đến những bất cập trong cơ chế mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, theo Thủ tướng, đây là vấn đề rất lớn, cần được nghiên cứu, đánh giá nghiêm túc và có trách nhiệm để tìm ra giải pháp khắc phục. Thủ tướng yêu cầu phải nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế mua sắm theo hướng linh hoạt, phù hợp với từng nhóm thuốc, trang thiết bị y tế, đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch và kiểm soát được giá. Theo đó, cần xác định rõ những loại thuốc, trang thiết bị y tế thực hiện đấu thầu tập trung; những loại có thể cho phép các bệnh viện trực tiếp đàm phán, thương lượng và mua sắm trong khuôn khổ pháp luật. Đối với những mặt hàng thông dụng, được sử dụng rộng rãi, có thể tổ chức đấu thầu; đối với những mặt hàng chuyên biệt, có tính đặc thù, có thể áp dụng cơ chế đàm phán giá.

“Không thể để tình trạng thị trường trong nước mở cửa nhưng các doanh nghiệp, hãng sản xuất hoặc các khâu trung gian có thể bắt tay nhau, chi phối thị trường, kiểm soát giá thuốc và trang thiết bị y tế. Đây là những vấn đề cần được xử lý trong quá trình hoàn thiện Luật Dược và các quy định pháp luật liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh”, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Quang cảnh phiên thảo luận tại tổ 3. Ảnh: media.quochoi.vn

Đề cập đến quan điểm quản lý giá thuốc, trang thiết bị y tế, Thủ tướng cho biết, có nhiều ý kiến cho rằng cần thực hiện theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên, theo Thủ tướng, thuốc và trang thiết bị y tế là những hàng hóa đặc thù, liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân. Trong điều kiện đất nước còn khó khăn, nhiều người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, Nhà nước phải có cơ chế quản lý, kiểm soát giá phù hợp, không thể chỉ để cơ chế thị trường tự điều chỉnh.

“Chúng ta đồng ý rằng doanh nghiệp kinh doanh phải có lợi nhuận, nhưng lợi nhuận phải ở mức hợp lý. Người bệnh phải được sử dụng thuốc, trang thiết bị y tế với mức giá phù hợp với khả năng chi trả”, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, đồng thời chỉ rõ hiện nay chi phí khám, chữa bệnh mà người dân phải trực tiếp chi trả từ tiền túi vẫn còn cao. Theo Thủ tướng, nếu không kiểm soát được giá thuốc, trang thiết bị y tế, không cắt giảm được những chi phí trung gian bất hợp lý, gánh nặng đối với người bệnh, ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm y tế sẽ tiếp tục gia tăng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn lực mà còn tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phải cắt giảm các khâu trung gian không cần thiết trong lĩnh vực thuốc, trang thiết bị y tế, tương tự định hướng hoàn thiện cơ chế quản lý đối với một số lĩnh vực thiết yếu khác. Đồng thời, phải có các quy định đủ chặt chẽ để ngăn chặn tình trạng các doanh nghiệp, các khâu trung gian bắt tay nhau chi phối thị trường, đẩy giá thuốc và trang thiết bị y tế lên cao bất hợp lý.

Khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong việc hoàn thiện thể chế đối với lĩnh vực y tế, Thủ tướng yêu cầu việc sửa đổi Luật Dược và hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh phải hướng tới xây dựng khuôn khổ pháp lý công khai, minh bạch, khả thi, đáp ứng yêu cầu quản lý và thực tiễn hoạt động của các cơ sở y tế.

Theo Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, vấn đề quan trọng không chỉ là sửa đổi các quy định trong luật mà còn phải bảo đảm tính đồng bộ với các nghị định, thông tư hướng dẫn, qua đó xử lý triệt để những bất cập đã được nhận diện. "Lần này chúng ta phải quyết tâm có một khuôn khổ pháp lý để tạo điều kiện thực hiện các mục tiêu quản lý, đưa giá thuốc và trang thiết bị y tế về mức giá hợp lý", Thủ tướng nhấn mạnh.