Cắt giảm hàng loạt thủ tục PCCC, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm

Chỉ còn 3 thủ tục hành chính do cơ quan công an giải quyết

Ngày 1/10, đại diện Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (C07, Bộ Công an) thông tin, công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH những năm qua đã được sửa đổi, bổ sung với nhiều nội dung quan trọng nhằm bỏ những thủ tục không cần thiết, tạo điều kiện thông thoáng cho người dân và doanh nghiệp.

Điển hình là Luật PCCC và CNCH năm 2024 quy định 9 thủ tục hành chính lĩnh vực PCCC và CNCH (đã cắt giảm 28/37 thủ tục hành chính, tương ứng hơn 75% so với pháp luật về PCCC trước đó). Trong đó có 7 thủ tục hành chính được thực hiện tại cơ quan công an.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các đại biểu tham quan gian hàng tạiTriển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện PCCC và CNCH năm 2026.

Thực hiện Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản thủ tục hành chính, Bộ Công an đã chủ động đề xuất tiếp tục cắt giảm 3 thủ tục hành chính thực hiện tại cơ quan công an.

Các thủ tục được đề xuất cắt giảm gồm: kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC; nghiệm thu về PCCC đối với công trình, phương tiện giao thông đã được cơ quan công an cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế nhưng chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu; phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân.

Ngoài ra, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC cũng hết hiệu lực kể từ ngày 1/7/2026.

Như vậy, tính đến nay, chỉ còn 3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH do cơ quan công an giải quyết và 2 thủ tục hành chính do UBND cấp xã thực hiện.

Nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư

Vị đại diện Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đánh giá, việc thu gọn tối đa danh mục thủ tục hành chính nhằm cải cách toàn diện hơn nữa lĩnh vực PCCC và CNCH theo hướng chuyển một phần từ tiền kiểm sang hậu kiểm gắn với quản lý rủi ro.

Đồng thời, quy định mới nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong thực hiện quy định pháp luật với phương châm “chủ động phòng ngừa, chủ động thực hiện, chủ động chấp hành”, phát huy đúng phương châm kiến tạo để người dân, doanh nghiệp tự giác chấp hành.

"Để cụ thể hóa các quy định tại Nghị quyết 66.18/2026/NQ-CP, ngày 8/9, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 347/2026/NĐ-CP sửa đổi một số nội dung tại Nghị định số 105/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật PCCC và CNCH.

Nghị định đã cắt giảm các thủ tục hành chính, đơn giản hóa thành phần hồ sơ và điều chỉnh đối tượng thuộc diện thẩm duyệt, thẩm định thiết kế điều chỉnh về PCCC.

Theo đó, quy định mới giao cho chủ đầu tư tự tổ chức việc thẩm định, thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với một số nội dung, trường hợp, hướng tới quản lý theo tiêu chuẩn, quy chuẩn", đại diện Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết.

Điểm cốt lõi không chỉ là giảm hồ sơ, rút ngắn thời gian mà còn là chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Ảnh: Đình Hiếu

Thực tế hiện nay, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về PCCC đã được Bộ Công an soát xét, sửa đổi theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp cận hơn. Khi các thiết kế công trình đã bảo đảm tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật thì chủ đầu tư chỉ cần thi công và tổ chức nghiệm thu theo đúng thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt.

Đại diện Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đánh giá nhận thức của nhiều chủ đầu tư đối với công tác PCCC đã có chuyển biến rõ rệt. Do đó, việc bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan công an sẽ giúp tiết giảm thời gian, nguồn lực quản lý nhà nước, đồng thời giúp chủ đầu tư rút ngắn tiến độ đưa công trình vào sử dụng và giảm chi phí tuân thủ.

Bên cạnh đó, Bộ Công an đã đơn giản thành phần hồ sơ nộp dựa trên khai thác dữ liệu để cắt giảm chi phí chuẩn bị cho người dân, doanh nghiệp.

Việc thẩm duyệt thiết kế điều chỉnh khi thi công cũng được cắt giảm, chỉ yêu cầu đối với các trường hợp có thay đổi lớn như: thay đổi vị trí, diện tích làm giảm khoảng cách PCCC; giảm kích thước đường, bãi đỗ xe chữa cháy; tăng số tầng...

Rút ngắn thời gian giải quyết, xử lý hoàn toàn trên môi trường điện tử Thời gian thực hiện thủ tục hành chính cũng được cắt giảm đáng kể, giảm từ 15 ngày làm việc xuống 10 ngày đối với các công trình nhóm A, và từ 10 ngày làm việc xuống 6 ngày làm việc đối với công trình nhóm B. Việc rút ngắn thời gian xử lý giúp chủ đầu tư sớm triển khai đưa công trình vào khai thác, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Bộ Công an đã triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hoàn toàn trên môi trường điện tử.