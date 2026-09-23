Cắt giảm giấy phép, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến thuốc lá

Tăng kiểm soát việc bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi

Theo tờ trình Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đối với hoạt động kinh doanh thuốc lá, dự thảo sửa đổi khoản 1 Điều 19 nhằm phù hợp với Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Luật Đầu tư sửa đổi năm 2026.

Theo đó, kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, máy móc, thiết bị thuộc chuyên ngành thuốc lá được xác định là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Dự thảo cũng sửa đổi quy định về kiểm soát đầu tư sản xuất thuốc lá tại khoản 4 Điều 21. Nội dung này được xây dựng theo hướng phù hợp với Luật Sở hữu trí tuệ và chủ trương phân cấp từ Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng Bộ Công Thương đối với nội dung thuộc phạm vi quản lý ngành.

Đối với việc kiểm soát sản lượng thuốc lá tiêu thụ trong nước tại Điều 22, dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo đề xuất của Bộ Công Thương, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất thuốc lá trong phạm vi được phép chủ động hơn trong xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư dài hạn.

Truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá tại Bệnh viện Thống Nhất. Ảnh: Thái Bình

Dự thảo đồng thời bổ sung quy định về tiêu chuẩn cơ sở và công bố tiêu chuẩn cơ sở đối với xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào tại Điều 23.

Theo Ban soạn thảo, Luật hiện hành đã đề cập đến các sản phẩm này nhưng chưa có quy định quản lý cụ thể. Việc bổ sung quy định nhằm tạo cơ sở pháp lý để quản lý các sản phẩm xì gà, thuốc lá sợi và thuốc lào.

Dự thảo sửa đổi quy định về bán thuốc lá tại điểm b khoản 1 Điều 25 theo hướng hạn chế tình trạng trẻ em dưới 18 tuổi mua và sử dụng thuốc lá, đồng thời giao Chính phủ quy định cụ thể để bảo đảm phù hợp với thực tiễn.

Việc hoàn thiện quy định về bán thuốc lá được đặt trong tổng thể các giải pháp nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước nguy cơ tiếp cận, sử dụng các sản phẩm thuốc lá.

Cắt giảm giấy phép, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý

Một điểm đáng chú ý của dự thảo là nhóm quy định về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh.

Theo đó, dự thảo bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với việc thành lập và tổ chức hoạt động cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá.

Dự thảo cũng bãi bỏ thủ tục hành chính đối với giấy phép mua bán thuốc lá và bãi bỏ giấy phép bán thuốc lá.

Bên cạnh đó, thủ tục hành chính đối với "văn bản đồng ý về việc đầu tư sản xuất, gia công thuốc lá để xuất khẩu vượt quá sản lượng được phép sản xuất của cơ sở" tại khoản 6 Điều 21 của Luật hiện hành cũng được đề xuất bãi bỏ theo đề nghị của Bộ Công Thương.

Các nội dung này được xây dựng theo hướng giảm yêu cầu về thủ tục, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, đồng thời tập trung hoạt động quản lý nhà nước vào những nội dung thực sự cần thiết.

Dự thảo Luật cũng thể hiện rõ định hướng phân cấp, phân quyền trong giải quyết thủ tục hành chính.

Cụ thể, tại khoản 4 Điều 21 của Luật hiện hành, dự thảo đề xuất chuyển thẩm quyền từ Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng Bộ Công Thương đối với trường hợp thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp được sử dụng cho các sản phẩm thuốc lá gồm thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi và thuốc lào.

Việc phân cấp được kỳ vọng góp phần rút ngắn quy trình xử lý, làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý ngành và phù hợp với yêu cầu đổi mới phương thức quản lý nhà nước.

Cùng với đó, chức năng, nhiệm vụ liên quan đến thông tin, truyền thông tại điểm b khoản 3 Điều 10 cũng được sửa đổi để phù hợp với sự thay đổi về tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hiện nay.

Nhìn tổng thể, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tập trung vào ba nhóm nội dung lớn: cập nhật các quy định để quản lý các sản phẩm thuốc lá mới; hoàn thiện cơ chế quản lý đối với sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc lá; đồng thời cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Việc bổ sung các khái niệm mới, mở rộng các hành vi bị cấm và quy định cụ thể đối với thiết bị, linh kiện, dung dịch dùng để sản xuất thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nhằm hạn chế khả năng lợi dụng khoảng trống pháp luật để đưa các sản phẩm này vào lưu thông hoặc sử dụng trái phép. Trong khi đó, các nội dung về cắt giảm giấy phép, đơn giản hóa thủ tục và phân cấp thẩm quyền được xây dựng theo hướng giảm chi phí tuân thủ, tăng tính chủ động của cơ quan quản lý và doanh nghiệp, nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước đối với một mặt hàng có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.