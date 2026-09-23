Cắt giảm điều kiện kinh doanh, chuyển sang hậu kiểm phải bảo đảm an toàn lao động

Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 23-9. Ảnh: Quochoi.vn

Theo tờ trình của Chính phủ, dự thảo luật cắt giảm 1 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đối với dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; cắt giảm 4 thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện; đơn giản hóa thủ tục khai báo máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo hướng chỉ khai báo khi đưa vào sử dụng.

Dự thảo cũng luật hóa việc chuyển nhiệm vụ tiếp nhận khai báo các vụ tai nạn làm chết người hoặc làm bị thương nặng từ 2 người lao động trở lên sang công an cấp xã.

Thẩm tra sơ bộ, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị đánh giá tác động của việc bãi bỏ điều kiện kinh doanh, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm đối với hoạt động huấn luyện cho các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Việc bãi bỏ phải bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý; đồng thời cần bổ sung nguyên tắc huấn luyện đối với các công việc này và giao Chính phủ quy định chi tiết.

Cơ quan thẩm tra đề nghị không bãi bỏ việc khai báo khi thiết bị ngừng sử dụng, thải bỏ; nghiên cứu số hóa cơ sở dữ liệu, quản lý thường xuyên toàn bộ vòng đời thiết bị. Đồng thời, rà soát nghĩa vụ của người sử dụng lao động và trách nhiệm quản lý nhà nước, bảo đảm không chồng chéo hoặc bỏ trống thẩm quyền thanh tra, kiểm tra; đánh giá quy định về khám sức khỏe.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị làm rõ phạm vi áp dụng quy định “ở những nơi chưa có tổ chức công đoàn”, nhất là tại các cơ quan, đơn vị ngoài cơ sở sản xuất, kinh doanh và cơ quan nhà nước. Trường hợp áp dụng đối với cơ quan nhà nước, cần quy định rõ cơ chế đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, giao Chính phủ quy định chi tiết.

Đại biểu phát biểu tại phiên họp UBTVQH sáng 23-9. Ảnh: Quochoi.vn

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm phải bảo đảm không làm giảm yêu cầu an toàn, nhất là đối với công việc có yêu cầu nghiêm ngặt.

Về quản lý máy, thiết bị, vật tư, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cân nhắc kỹ việc bãi bỏ khai báo khi thiết bị không còn sử dụng hoặc thải bỏ; làm rõ cơ chế quản lý thay thế, kết nối, chia sẻ dữ liệu và hậu kiểm.

Dự án luật dự kiến được trình Quốc hội khóa XVI xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2 năm 2026, có hiệu lực từ ngày 1-3-2027.

Cũng trong sáng 23-9, UBTVQH cho ý kiến về dự án Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.