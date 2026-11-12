Cắt giảm, điều chuyển khối lượng nhà thầu chậm tiến độ Dự án mở rộng QL2

Nhà thầu triển khai thảm nhựa một dự án đường quốc lộ. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Bộ Xây dựng vừa gửi văn bản chỉ đạo Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy (chủ đầu tư) đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên-Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Theo kế hoạch, dự án trên phải hoàn thành trong tháng 1/2027, tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Xây dựng đánh giá tiến độ triển khai chậm do dự án chậm bàn giao mặt bằng và các đơn vị chưa huy động đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực,... chưa quyết liệt tổ chức thi công.

Cùng với việc phối hợp chính quyền địa phương giải phóng mặt bằng bàn giao dự án, Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực, tài chính, tăng thêm mũi hoặc dây chuyền thi công, làm thêm ca đẩy nhanh tiến độ... tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công ngay các đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng.

Chủ đầu tư có trách nhiệm lập kế hoạch, tiến độ thi công theo tuần/tháng đối với từng hạng mục công trình, từng mũi thi công; tổ chức thi công cuốn chiếu, dứt điểm từng hạng mục công việc, hạn chế ảnh hưởng đến người dân. Các nhà thầu cũng cần nghiên cứu giải pháp rút ngắn tiến độ xử lý đất yếu, đảm bảo hoàn thành theo tiến độ chung của dự án.

“Trường hợp các nhà thầu không khẩn trương, không tích cực triển khai thi công để đáp ứng tiến độ theo yêu cầu, không thực hiện đúng theo nghĩa vụ và trách nhiệm của hợp đồng, chủ đầu tư kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của hợp đồng, nghiên cứu cắt giảm, điều chuyển khối lượng giữa các nhà thầu, đảm bảo đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án theo yêu cầu,” lãnh đạo Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Bộ Xây dựng giao chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu và các đơn vị liên quan khẩn trương lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành theo quy định, đáp ứng tiến độ giải ngân theo kế hoạch đăng ký.

Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên-Việt Trì, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ) có chiều dài hơn 11km, được nâng cấp, mở rộng đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 4-6 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h. Tổng mức đầu tư hơn 1.258 tỷ đồng./.