Cắt giảm 4 thủ tục trong cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải báo cáo tại phiên họp (Ảnh: Media Quốc hội)

3 nhóm nội dung cấp bách

Ngày 23/9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Báo cáo tại phiên họp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động nhằm kịp thời xử lý những vấn đề thực sự cần thiết, cấp bách phát sinh từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện các yêu cầu về phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh; đồng thời xử lý các nội dung có liên quan trực tiếp để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Bên cạnh đó, theo Tư lệnh ngành Nội vụ, dự án Luật còn kế thừa các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động còn phù hợp; chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung thực sự cần thiết, cấp bách thuộc phạm vi của dự án Luật. Bảo đảm phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, phù hợp với tổ chức bộ máy nhà nước và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước liên tục, thông suốt. Việc sửa đổi các quy định về thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh phải bảo đảm yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Dự án Luật tập trung vào 3 nhóm nội dung cấp bách: các quy định chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo Nghị quyết số 190/2025/QH15; các quy định về thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh theo Nghị quyết số 66.17/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP; các quy định có liên quan trực tiếp để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Các vấn đề khác tiếp tục được nghiên cứu trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật.

Cùng với đó, dự án Luật cắt giảm 4 thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; đơn giản hóa 1 thủ tục khai báo máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo hướng chỉ khai báo khi đưa vào sử dụng.

Chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”: Không được tạo khoảng trống pháp lý

Thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động, ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội cho biết, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành với các nội dung sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật và đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ phạm vi áp dụng quy định “ở những nơi chưa có tổ chức công đoàn”, nhất là đối với cơ quan, đơn vị ngoài cơ sở sản xuất, kinh doanh và cơ quan nhà nước. Trong trường hợp áp dụng đối với cơ quan nhà nước, đề nghị quy định rõ cơ chế đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và giao Chính phủ quy định chi tiết. Bên cạnh đó, đề nghị làm rõ cấp Công đoàn tham gia Đoàn điều tra tai nạn lao động và thoả thuận mức phụ cấp trách nhiệm của an toàn, vệ sinh viên; bổ sung thành phần thanh tra vào Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh.

Về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, ông Vinh đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ nguyên tắc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo kết quả đánh giá rủi ro, phù hợp với vị trí việc làm, bảo đảm người lao động có đủ kiến thức, kỹ năng trước khi làm việc, nhất là người học nghề, tập nghề và thử việc; đồng thời làm rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động trong tổ chức, bảo đảm chất lượng huấn luyện.

Đối với công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, đề nghị đánh giá tác động của việc bãi bỏ điều kiện kinh doanh, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm; việc bãi bỏ phải bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý; đồng thời, đề nghị bổ sung nguyên tắc huấn luyện đối với các công việc này và giao Chính phủ quy định chi tiết.