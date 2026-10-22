Cắt giảm 20-30% thời gian giải quyết 49 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Thị Thúy Nga dự buổi giám sát.

Các đại biểu dự buổi giám sát.

Theo báo cáo, từ ngày 1/7/2025 đến 30/6/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận 169.483 hồ sơ TTHC, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,74%; cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến (356 TTHC), với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 74,57%.

Sở đã cắt giảm 20-30% thời gian giải quyết đối với 49 TTHC lĩnh vực đất đai; ủy quyền phê duyệt kết quả 94 TTHC và phân cấp 8 TTHC từ cấp tỉnh về cấp xã. Đồng thời triển khai hiệu quả cơ chế “Luồng xanh 60%” và tái sử dụng dữ liệu số.

Kết quả, Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đạt 90,38%; Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) đạt loại Tốt.

Đại biểu dự buổi giám sát.

Đối với Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND, Sở đã phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ. Đến nay, toàn tỉnh duy trì 22.455ha chè (đạt 99,48% kế hoạch); sản lượng chè búp tươi 10 tháng ước đạt 260.656 tấn; toàn tỉnh có 204 sản phẩm chè OCOP đạt từ 3-5 sao và 147 mã số vùng trồng.

Các chính sách hỗ trợ trồng mới, giống chè, VietGAP, hữu cơ, máy móc chế biến và xúc tiến thương mại bước đầu phát huy hiệu quả thiết thực.

Tuy nhiên, việc triển khai vẫn gặp một số khó khăn do quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, nguồn lực hỗ trợ còn hạn chế và tỷ lệ vốn đối ứng cao.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trườngtiếp thu, giải trình các nội dung tại buổi giám sát.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Thị Thúy Nga ghi nhận những kết quả; đồng thời đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định đúng nguyên nhân, rõ trách nhiệm đối với các hạn chế.

Đồng chí đề nghị trong giải quyết thủ tục hành chính, Sở cần tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh chuyển đổi số, khắc phục lỗi kỹ thuật đồng bộ dữ liệu, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp...

Đối với Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND, đồng chí đề nghị Sở đánh giá, phân tích rõ hiệu quả chính sách trong việc tạo chuyển biến thực chất về diện tích, sản lượng, chất lượng và giá trị sản phẩm chè; tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn" để đưa chính sách thực sự đến với người dân.