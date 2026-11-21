Với 100% đại biểu tán thành, chiều 21/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Trước khi các đại biểu bấm nút thông qua luật, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết, lần sửa đổi này tập trung vào những nội dung thực sự cấp bách, với 3 định hướng lớn: cắt giảm điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ; đơn giản hóa thủ tục hành chính trong xác lập, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ; kiện toàn đầu mối quản lý nhà nước về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng.

Theo đại diện Chính phủ, Luật Sở hữu trí tuệ đã trải qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung. Đáng chú ý, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/4/2026, đã xử lý tương đối toàn diện các vấn đề về thương mại hóa tài sản sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền trên không gian mạng, trí tuệ nhân tạo và bảo hộ các đối tượng mới.

Vì vậy, ở lần sửa đổi này, Chính phủ không đặt vấn đề điều chỉnh toàn diện mà tập trung xử lý những nội dung cấp thiết đã được đề xuất và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất, với ba định hướng lớn cụ thể.

Thứ nhất, cắt giảm điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ.

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư năm 2026, dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ đã được loại bỏ khỏi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Do đó, dự thảo Luật bãi bỏ các điều kiện kinh doanh đối với tổ chức, cá nhân thực hiện giám định, chỉ quy định nghĩa vụ thông báo khi hoạt động; đồng thời giao quy định chi tiết về quyền, nghĩa vụ, trình tự, thủ tục tại văn bản dưới luật.

Việc sửa đổi này bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, đồng thời vẫn duy trì các công cụ quản lý nhà nước cần thiết đối với hoạt động giám định sở hữu trí tuệ.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Thứ hai, đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho việc xác lập và chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ.

Dự thảo Luật bãi bỏ thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Việc thay đổi thông tin chủ văn bằng bảo hộ do chuyển nhượng được thực hiện theo thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ.

Đồng thời, dự thảo bãi bỏ các quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục xác lập quyền đối với giống cây trồng, giao Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết tại thông tư.

Với những nội dung sửa đổi này, dự thảo Luật sẽ bãi bỏ 18 thủ tục hành chính và cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh, góp phần giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Thứ ba, kiện toàn đầu mối quản lý nhà nước về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng.

Dự thảo Luật chuyển trách nhiệm quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Khoa học và Công nghệ.

Việc chuyển giao này xuất phát từ bản chất gần gũi giữa quyền đối với giống cây trồng với sáng chế trong lĩnh vực công nghệ sinh học; yêu cầu gắn bảo hộ giống cây trồng với hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và thương mại hóa tài sản trí tuệ; kinh nghiệm quốc tế và Công ước UPOV, cũng như nhu cầu sử dụng chung nguồn lực hạ tầng số và cơ sở dữ liệu sở hữu trí tuệ.

Đối với người dân và doanh nghiệp, việc chỉ cần liên hệ với một cơ quan sẽ giúp các thủ tục xác lập và bảo vệ quyền trở nên thuận tiện, đơn giản hơn.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết, khi được Quốc hội thông qua, Chính phủ sẽ tích cực, khẩn trương chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ để đưa các quy định của Luật vào thực tiễn một cách đồng bộ.

Theo đó, Chính phủ sẽ chỉ đạo xây dựng, trình và ban hành kịp thời theo thẩm quyền đầy đủ các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, bảo đảm khi Luật có hiệu lực thì các văn bản hướng dẫn cũng được ban hành đồng bộ, không để khoảng trống pháp lý trong tổ chức thực hiện.

Các hoạt động tổ chức thi hành Luật cũng sẽ được nhanh chóng triển khai. Đặc biệt, việc chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về giống cây trồng sẽ được tổ chức chặt chẽ, kịp thời, bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động xác lập, bảo vệ quyền và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, đồng thời rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi toàn diện Luật Sở hữu trí tuệ vào thời điểm phù hợp.