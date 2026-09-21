Cắt cabin xe tải, giải cứu 2 người sau tai nạn trên cao tốc

Theo thông tin từ Bộ Công an, rạng sáng 19/9, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải trên cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng, đoạn qua xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi.

Vụ tai nạn khiến cabin các phương tiện bị biến dạng nghiêm trọng, hai người mắc kẹt bên trong. Trước tình huống khẩn cấp, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều động 2 phương tiện chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ triển khai lực lượng, phương tiện đưa các nạn nhân ra ngoài. Ảnh: Bộ Công an.↵

Ngay khi có mặt, lực lượng chức năng đánh giá hiện trường phức tạp, các nạn nhân đang bị mắc kẹt trong cabin biến dạng. Các cán bộ, chiến sĩ lập tức phối hợp, sử dụng thiết bị chuyên dụng cắt phá kết cấu cabin, từng bước tạo lối tiếp cận an toàn.

Sau thời gian khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cứu nạn đã đưa thành công 2 người mắc kẹt ra ngoài. Các nạn nhân được sơ cứu ban đầu trước khi bàn giao cho lực lượng y tế đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên cao tốc cần chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tập trung quan sát.

Đặc biệt, vào thời điểm rạng sáng khi tầm nhìn hạn chế, người lái xe cần duy trì trạng thái tỉnh táo, chủ động xử lý tình huống để hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn, bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông.