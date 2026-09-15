Cất bốc, tiễn đưa 2 liệt sĩ về quê hương Ninh Bình và Bắc Ninh

Đại biểu Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ thành phố và các đơn vị chức năng cùng thân nhân trong lễ cất bốc, tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương. Ảnh: ĐVCC

Liệt sĩ Trần Hữu Quân sinh năm 1958, quê quán xã Vũ Bản, huyện Bình Lộc, tỉnh Hà Nam Ninh, nay là xã Vũ Bản, tỉnh Ninh Bình. Tháng 6-1977, ông nhập ngũ tại Bộ Tham mưu, Quân đoàn 3 (Quân đoàn 34 ngày nay) với cấp bậc hạ sĩ, chức vụ làm công vụ cho Tư lệnh Quân đoàn 3 tại Campuchia.

Đại diện Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ thành phố thắp hương tưởng nhớ anh linh liệt sĩ trong chương trình. Ảnh: ĐVCC

Ngày 17-3-1979, liệt sĩ Trần Hữu Quân anh dũng hy sinh trên chiến trường Campuchia. Liệt sĩ Trần Hữu Quân được Đảng, Nhà nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì và được đồng đội quy tập, đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Nai.

Gần 50 năm qua, liệt sĩ Trần Hữu Quân được cấp ủy, chính quyền, nhân dân thành phố Đồng Nai chăm sóc mộ phần, thăm viếng thường xuyên, nhất là các dịp lễ, Tết, ngày Thương binh - Liệt sĩ…

Liệt sĩ Nguyễn Đình Dật sinh năm 1957, quê Niềm Xá, Bắc Ninh, Hà Bắc, nay là phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. Tháng 2-1975, ông tình nguyện nhập ngũ, chiến đấu tại Đại đội 3, Tiểu đoàn 17, Quân đoàn 3 (Quân đoàn 34 ngày nay) với cấp bậc binh nhất, chức vụ chiến sĩ. Ngày 22-4-1975, liệt sĩ Nguyễn Đình Dật anh dũng hy sinh. Sau khi hy sinh được đồng đội quy tập và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Nai và được chăm sóc, hương khói gần 50 năm qua.

Thể theo nguyện vọng của gia đình và thân nhân, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ thành phố Đồng Nai phối hợp với các cơ quan chức năng cùng gia đình tổ chức cất bốc, đưa tiễn hài cốt 2 liệt sĩ về quê hương gần với gia đình, thân nhân và đồng đội.