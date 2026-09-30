Cất bốc, quy tập thành công hài cốt liệt sĩ tại xã Hưng Hội

Hài cốt được tìm thấy trong phần đất của người dân, bước đầu xác định là của liệt sĩ Lê Thị Tuyến, cán bộ Quân y thuộc Tiểu đoàn Phú Lợi 1, tỉnh Sóc Trăng, hy sinh tháng 4/1972, khi 21 tuổi.

Khu vực cất bốc, quy tập hài cốt được cho là của liệt sĩ Lê Thị Tuyến tại ấp Nước Mặn, xã Hưng Hội.

Theo lời kể của ông Trần Tuấn Kiệt (nguyên Trung đội trưởng thuộc Tiểu đoàn Phú Lợi 1, Sóc Trăng, hiện ngụ tại ấp Vĩnh Hội, xã Hòa Bình), sự việc xảy ra vào khoảng tháng 4/1972. Trong một trận pháo kích từ Phú Lộc (Thạnh Trị, Sóc Trăng), đơn vị của ông Kiệt trúng hỏa lực. Khi đó, bà Lê Thị Tuyến, khoảng 21 tuổi, là quân y của Tiểu đoàn Phú Lợi 1, bị gãy cả hai chân.

Ông Kiệt trực tiếp đưa bà Tuyến đến Trạm Quân y dã chiến của Địa phương quân huyện Vĩnh Lợi, đóng tại xã Hưng Hội, để điều trị, sau đó trở lại đơn vị chiến đấu.

Ba ngày sau, khi ông Kiệt quay lại trạm quân y, ông được biết bà Tuyến đã hy sinh. Ông trực tiếp đến nơi chôn cất để xác định vị trí phần mộ. Do không cùng quê, ông Kiệt và đơn vị không biết quê quán của bà Tuyến.

Cùng thời điểm đó, tại ấp Nước Mặn, xã Hưng Hội, ông Võ Văn Tám (sinh năm 1956, hiện ngụ tại địa phương) là một trong những người trực tiếp tham gia chôn cất nữ chiến sĩ quân y này.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tiến hành khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Sau ngày giải phóng, do có người thân sinh sống tại khu vực này, ông Trần Tuấn Kiệt đã nhiều lần trở lại nơi chôn cất cũ. Tại đây, ông cung cấp thông tin, đối chiếu ký ức với ông Võ Văn Tám và xác định phần mộ là của liệt sĩ Lê Thị Tuyến.

Hài cốt bước đầu được xác định là của liệt sĩ Lê Thị Tuyến, cán bộ Quân y thuộc Tiểu đoàn Phú Lợi 1, tỉnh Sóc Trăng, hy sinh tháng 4/1972, khi 21 tuổi.

Nhờ những thông tin này, người dân địa phương xác định được tên tuổi và đơn vị của liệt sĩ Lê Thị Tuyến. Hiện phần mộ nằm trên phần đất thuộc sở hữu của ông Võ Văn Đáng (sinh năm 1964, ngụ ấp Nước Mặn, xã Hưng Hội).

Khoảng 3 năm trước, khi xây dựng lại nền mộ cho những người thân trong gia đình cũng là liệt sĩ, ông Đáng đã dựa trên thông tin do ông Kiệt cung cấp để lập bia và xây dựng nền mộ kiên cố cho liệt sĩ Lê Thị Tuyến.

Từ nguồn tin do người dân cung cấp và qua đối chiếu, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành xác minh, cất bốc hài cốt liệt sĩ Lê Thị Tuyến.

Sau gần một ngày khai quật, lực lượng chức năng tìm thấy hài cốt nằm sâu dưới phần mộ, phù hợp với thông tin do các nhân chứng cung cấp. Hiện cơ quan chức năng chưa xác định được quê quán và thân nhân của liệt sĩ.

Hài cốt sau khi được quy tập được lấy mẫu ADN để xác định danh tính và đưa về đơn vị thực hiện các nghi lễ theo quy định.

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau trao tiền bồi dưỡng theo quy định cho 4 nhân chứng cung cấp thông tin về liệt sĩ.