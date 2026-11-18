Theo Trung tá Đặng Xuân Hòa, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên), sau khi tiếp nhận thông tin về một phần mộ có tấm bia xi măng, trên bia khắc hình ngôi sao 5 cánh sơn màu đỏ tại Nghĩa trang Nhân dân xã Sam Mứn, Đội khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành điều tra, xác minh. Đồng thời, các lực lượng đối chiếu thông tin với dữ liệu lịch sử về những trận chiến diễn ra trên địa bàn trước đây để củng cố căn cứ xác định phần mộ.

Lực lượng quy tập phủ Quốc kỳ lên linh cữu hài cốt liệt sĩ.

Ông Đoàn Xuân Thảo, thôn 7, xã Sam Mứn, người cung cấp thông tin về phần mộ, cho biết: Năm 1973, khi gia đình ông làm mộ cho bố tại khu đất hiện là nghĩa trang Nhân dân, đã phát hiện một ngôi mộ có tấm bia bằng xi măng, trên bia có hình ngôi sao 5 cánh sơn màu đỏ. Thời điểm đó, xung quanh ngôi mộ vẫn là khu đất trống, sau này người dân mới tiếp tục chôn cất, hình thành nghĩa trang như hiện nay.

Đối chiếu thông tin từ gia đình ông Thảo với lời kể của các nhân chứng cao tuổi, chính quyền xã Sam Mứn ghi nhận, khoảng năm 1967 - 1969, khu vực xã, đặc biệt là tuyến Quốc lộ 279, đoạn Sam Mứn - Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, thường xuyên bị máy bay địch đánh phá. Thời điểm đó, dọc tuyến đường có nhiều công nhân giao thông và bộ đội làm nhiệm vụ bảo đảm, sửa chữa đường. Trong các đợt đánh phá, nhiều người đã hy sinh; một số được gia đình đưa về an táng, số khác được đồng đội chôn cất tạm bên đường.

Lực lượng tham gia khai quật, quy tập thắp hương tưởng niệm.

Theo ông Lê Ngọc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Sam Mứn, sau này, do thay đổi địa hình, khu vực có phần mộ với tấm bia hình ngôi sao 5 cánh màu đỏ được người dân lựa chọn làm nghĩa trang Nhân dân. Hằng năm, vào dịp 27/7, người dân trong xã vẫn đến dâng hương, tưởng niệm.

Hài cốt liệt sĩ được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao (xã Thanh Nưa).

Với sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền và nhân dân địa phương, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã tiến hành cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ. Hiện hài cốt đã được đưa về quản tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, chờ thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.