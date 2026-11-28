Cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Mường Kim
Ngày 28/11, lực lượng xác minh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lai Châu do Đại tá Trần Thanh Bình - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo Chiến dịch 500 ngày đêm tỉnh Lai Châu làm Trưởng đoàn phối hơp với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng xã Mường Kim thống nhất phương án và tiến hành cất bốc, quy tập HCLS tại xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu.
Thời gian qua, tổ công tác của Bộ CHQS tỉnh Lai Châu đã tích cực phối hợp với bản Nà É (xã Mường Kim), kết hợp cùng thân nhân gia đình liệt sĩ tiến hành xác minh thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập HCLS. Quá trình làm việc với gia đình ông Lò Văn Thêm (sinh năm 1962, người thờ cúng liệt sĩ) đã nhất trí để cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục cất bốc, quy tập HCLS Lò Văn Păn; quê quán: xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Nghĩa Lộ (nay là xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu); hy sinh ngày 4/4/1951 trong kháng chiến chống Pháp, mộ liệt sĩ đang được chôn cất tại bản Nà É, xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu.
Quá trình cất bốc HCLS được thực hiện theo đúng quy định, quy trình, nghi lễ phong tục tập quán của địa phương và có sự chứng kiến của cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng và thân nhân liệt sĩ. Sau khi cất bốc, HCLS được bảo quản, tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng theo nguyện vọng của gia đình theo đúng quy định của Nhà nước, nghi lễ của Quân đội.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/ninh-quoc-phong/cat-boc-quy-tap-hai-cot-liet-si-tai-xa-muong-kim-1162452