Thời gian qua, tổ công tác của Bộ CHQS tỉnh Lai Châu đã tích cực phối hợp với bản Nà É (xã Mường Kim), kết hợp cùng thân nhân gia đình liệt sĩ tiến hành xác minh thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập HCLS. Quá trình làm việc với gia đình ông Lò Văn Thêm (sinh năm 1962, người thờ cúng liệt sĩ) đã nhất trí để cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục cất bốc, quy tập HCLS Lò Văn Păn; quê quán: xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Nghĩa Lộ (nay là xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu); hy sinh ngày 4/4/1951 trong kháng chiến chống Pháp, mộ liệt sĩ đang được chôn cất tại bản Nà É, xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu.

Lực lượng xác minh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ CHQS tỉnh thực hiện cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Thân nhân liệt sĩ và các lực lượng di chuyển hài cốt liệt sĩ về nhà quàn tại Bệnh xá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Quá trình cất bốc HCLS được thực hiện theo đúng quy định, quy trình, nghi lễ phong tục tập quán của địa phương và có sự chứng kiến của cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng và thân nhân liệt sĩ. Sau khi cất bốc, HCLS được bảo quản, tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng theo nguyện vọng của gia đình theo đúng quy định của Nhà nước, nghi lễ của Quân đội.