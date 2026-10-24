Cất bốc hài cốt nghi là của liệt sĩ Lê Tước tại xã Thượng Minh

Một số mẫu giống xương được cơ quan chức năng thu thập, lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN xác định danh tính.

Ngay trong sáng 24-10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh; đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trung tâm Pháp y tỉnh phối hợp với xã Thượng Minh tổ chức cất bốc hài cốt nghi là của liệt sĩ Lê Tước, đồng thời tiến hành lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ theo quy định.

Trước đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Thượng Minh cùng các lực lượng liên quan tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại thôn Thạch Ngõa.

Các lực lượng tiến hành tìm kiếm bảo đảm an toàn, chặt chẽ khi thực hiện.

Theo thông tin xác minh, liệt sĩ Lê Tước sinh năm 1929, quê ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Sơn Bình, nay là xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội. Khi hy sinh, đồng chí là nhân viên Báo Cứu quốc. Liệt sĩ bị thực dân Pháp bắt và giết hại; nơi hy sinh và an táng ban đầu được xác định tại vùng Phủ Thông, tỉnh Bắc Kạn cũ, nay thuộc thôn Thạch Ngõa, xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên.

Quá trình tìm kiếm được triển khai trên diện tích đất đã đào khoảng 60m2, vị trí đào nằm trên sườn đồi dốc thuộc vườn rừng trồng cây mỡ của người dân địa phương. Với sự tham gia của các lực lượng quân sự, dân quân địa phương và các cơ quan liên quan, bảo đảm chặt chẽ, an toàn, đúng quy định.