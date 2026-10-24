Cất bốc hài cốt nghi của liệt sĩ từng công tác tại Báo Cứu quốc

Ngày 24.10, tại thôn Thạch Ngõa, xã Thượng Minh (Thái Nguyên), Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cất bốc hài cốt nghi là của liệt sĩ Lê Tước.

Trước đó, sau 3 ngày tìm kiếm, đến chiều 23.10, các lực lượng chức năng phát hiện những mảnh xương nhỏ cùng mẫu đất có dấu hiệu khác thường tại khu vực được xác định là nơi liệt sĩ hy sinh và an táng ban đầu.

Theo thông tin xác minh, liệt sĩ Lê Tước (SN 1929) quê tại xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Sơn Bình (nay là xã Hoài Đức, TP. Hà Nội).

Các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm hài cốt. Ảnh: Văn Lạ

Khi hy sinh, ông là nhân viên Báo Cứu quốc, bị thực dân Pháp bắt và giết hại trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tháng 12.1947.

Nơi hy sinh và an táng ban đầu được xác định tại vùng Phủ Thông, Bắc Kạn (cũ), nay thuộc thôn Thạch Ngõa, xã Thượng Minh (Thái Nguyên).

Để xác định chính xác danh tính hài cốt, các đơn vị chức năng tiến hành lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN theo quy định.

Công tác tìm kiếm được triển khai trên diện tích đất đã đào khoảng 60m², tại sườn đồi dốc thuộc vườn rừng trồng cây mỡ của người dân thôn Thạch Ngõa với sự tham gia của lực lượng quân sự, dân quân địa phương và các cơ quan liên quan.