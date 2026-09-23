Cắt 1 m ruột non, cứu sống bệnh nhi Lào nguy kịch

Tắc ruột nặng sau phẫu thuật

Bệnh nhi là một bé trai người Lào, từng được phẫu thuật điều trị tắc ruột tại Lào trước đó gần một tháng. Sau phẫu thuật, trẻ tiếp tục xuất hiện các triệu chứng bất thường với những cơn đau bụng dữ dội, nôn ra dịch xanh bẩn và không thể đại tiện.

Gia đình bệnh nhi Lào cảm ơn các y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Nhận thấy tình trạng của con diễn biến nghiêm trọng, gia đình nhanh chóng đưa trẻ đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Tại đây, các bác sĩ đánh giá bệnh nhi bị tắc ruột diễn biến rất nặng, thể trạng suy kiệt nghiêm trọng. Tiền sử phẫu thuật trước đó khiến việc chẩn đoán và xử trí trở nên phức tạp hơn.

Đáng chú ý, trong quá trình tiếp nhận và cấp cứu, các bác sĩ còn gặp một khó khăn đặc biệt: rào cản ngôn ngữ. Việc khai thác bệnh sử, tìm hiểu chính xác tình trạng cuộc phẫu thuật trước đó tại Lào cũng như giải thích cho gia đình về mức độ nguy hiểm của bệnh và sự cần thiết phải phẫu thuật cấp cứu gặp nhiều trở ngại.

Bệnh nhi người Lào được phẫu thuật thành công

Trước tình huống cấp bách, kíp trực do BS. Đỗ Xuân Hoàng, Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Trưởng trực, cùng các y bác sĩ đã kiên trì trao đổi, giải thích để gia đình hiểu rõ tình trạng của trẻ và đồng thuận phẫu thuật.

Cắt bỏ 1 m ruột non tổn thương nặng

Ngay sau khi có sự đồng thuận của gia đình, bệnh nhi được nhanh chóng đưa vào phòng mổ. Ca phẫu thuật do BS. Dương Văn Thông, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, cùng các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp và Khoa Gây mê Hồi sức trực tiếp thực hiện.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận tình trạng dính ruột rất phức tạp. Một đoạn ruột non dài khoảng 100 cm bị giãn rộng, dính chắc thành một khối, phù nề; diện tổn thương thanh mạc rộng và nguy cơ chảy máu cao.

Đây là tình huống phẫu thuật khó, đòi hỏi các bác sĩ phải hết sức thận trọng trong quá trình gỡ dính, đánh giá tổn thương và lựa chọn phương án xử trí. Trước tình trạng đoạn ruột tổn thương nặng, khả năng phục hồi kém, ê-kíp phẫu thuật quyết định cắt bỏ khoảng 1 m ruột non bị tổn thương, sau đó tiến hành nối lại.

Sau phẫu thuật, miệng nối lưu thông tốt, sức khỏe bệnh nhi dần ổn định. Trẻ tiếp tục được các bác sĩ theo dõi, chăm sóc và điều trị sau mổ.

Y đức không biên giới

Đối với ca bệnh này, bên cạnh yếu tố chuyên môn, việc xử trí thành công còn cho thấy sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ trong một tình huống cấp cứu có nhiều khó khăn.

Bệnh nhi là người nước bạn Lào, bất đồng ngôn ngữ khiến quá trình tiếp nhận, khai thác bệnh sử và tư vấn điều trị phức tạp hơn. Tuy nhiên, trước tình trạng nguy kịch của trẻ, các bác sĩ đã tìm cách trao đổi, giải thích để gia đình hiểu và đưa ra quyết định kịp thời.

Từ một trường hợp tắc ruột nặng sau phẫu thuật, với đoạn ruột non tổn thương dài khoảng 1 m, bệnh nhi đã được can thiệp kịp thời và đang dần hồi phục.

Ca bệnh cũng là một trong những trường hợp cho thấy Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đang trở thành địa chỉ được nhiều gia đình ở khu vực và nước bạn Lào tin tưởng khi trẻ mắc bệnh cần điều trị chuyên sâu.

Trong quá trình hoạt động, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa không ngừng phát triển đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, đồng thời triển khai ngày càng nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý ở trẻ em.

Với những trường hợp phức tạp, bệnh viện chú trọng phối hợp giữa các chuyên khoa, từ cấp cứu, ngoại khoa đến gây mê hồi sức và chăm sóc sau phẫu thuật, nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Mỗi bệnh nhi đến bệnh viện đều mang theo một hoàn cảnh khác nhau, nhưng phía sau mỗi ca bệnh luôn là sự kỳ vọng của gia đình vào người thầy thuốc. Với đội ngũ y tế, thành công của một ca phẫu thuật không chỉ nằm ở việc xử trí được tổn thương mà còn ở việc mang lại cho trẻ cơ hội tiếp tục lớn lên khỏe mạnh.

Ca phẫu thuật cắt bỏ 1 m ruột non cho bệnh nhi Lào thêm một lần cho thấy sự sống, sự tận tâm và tinh thần nhân văn trong y tế không có ranh giới.