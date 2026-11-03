Casper Cup 2026 và cơ hội thử nghiệm của HLV Kim Sang Sik

Ngày 3/11, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ công bố Giải bóng đá giao hữu quốc tế – Casper Cup 2026. Giải đấu diễn ra từ ngày 11 đến 17/11 tại sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình), với sự tham dự của Đội tuyển Việt Nam cùng hai đội khách mời là Đài Bắc Trung Hoa và Cộng hòa Kyrgyz. Ba đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Đình Bắc và đồng đội sẽ có hai trận đấu giao hữu trong tháng 11/2026. Ảnh: VFF.

Hai đối thủ của Đội tuyển Việt Nam đều có những điểm đáng chú ý về lực lượng và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Đài Bắc Trung Hoa giành quyền vào vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á sau khi vượt qua Timor-Leste với tổng tỷ số 7-0 sau hai lượt trận. Trong đội hình, tiền vệ Chen Po-liang là gương mặt giàu kinh nghiệm với 98 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi 25 bàn thắng. Bên cạnh đó, tiền đạo Ange Kouamé, tiền vệ Yen-Shu Wu và tiền vệ tấn công Emilio Estevez cũng là những cầu thủ đáng chú ý.

Trong khi đó, Cộng hòa Kyrgyz là đội bóng có kinh nghiệm tại đấu trường châu lục khi đã ba lần góp mặt ở Vòng chung kết Asian Cup vào các năm 2019, 2023 và 2027. Thành tích tốt nhất của đội bóng Trung Á là lọt vào vòng 16 đội tại Asian Cup 2019. Đội hình hiện tại có những cầu thủ đáng chú ý như tiền vệ Odilzhon Abdurakhmanov, tiền đạo Joel Kojo, tiền vệ Gulzhigit Alykulov và trung vệ Valeriy Kichin.

Đáng chú ý, Odilzhon Abdurakhmanov là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi đang thi đấu tại V.League 1-2026/27 trong màu áo CLB Thanh Hóa và được trao băng thủ quân. Tiền vệ này cũng từng được vinh danh với danh hiệu Quả bóng bạc Cộng hòa Kyrgyz năm 2024, sau những đóng góp cho đội tuyển quốc gia.

Việc Asian Cup 2027 được điều chỉnh thời gian tổ chức, chuyển sang giai đoạn từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028, tạo thêm dư địa để ban huấn luyện Đội tuyển Việt Nam tính toán kế hoạch chuẩn bị dài hạn. Đây cũng là điều kiện để HLV Kim Sang Sik tiếp tục rà soát lực lượng, đánh giá các nhân tố mới và tăng cường chiều sâu đội hình hướng tới những mục tiêu tiếp theo.

Điều này phần nào được thể hiện qua danh sách tập trung Đội tuyển Việt Nam được công bố ngày 3/11. Đợt hội quân lần này không có sự góp mặt của một số gương mặt quen thuộc như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Đoàn Văn Hậu, Phạm Xuân Mạnh và Lê Phạm Thành Long.

Danh sách triệu tập cho đợt FIFA Days tháng 11/2026 của Đội tuyển Việt Nam.

Thay vào đó, HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho nhiều nhân tố khác, trong đó có sự trở lại của trung vệ Nguyễn Thành Chung, hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ cùng những cầu thủ như Nguyễn Hai Long, Trương Tiến Anh và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Đáng chú ý, chiến lược gia người Hàn Quốc bổ sung hai tân binh là trung vệ Việt kiều Lương Chí Khải (Kyle Colonna), hiện khoác áo CLB Thể Công Viettel, và tiền đạo Olaha Mạnh Đức của CLB Công an TP Hồ Chí Minh.

Với sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm, các nhân tố mới và lớp cầu thủ trẻ, đợt tập trung trong dịp FIFA Days tháng 11 mang ý nghĩa quan trọng đối với quá trình xây dựng lực lượng của Đội tuyển Việt Nam. Casper Cup 2026 vì thế không chỉ là giải đấu giao hữu mà còn là dịp để HLV Kim Sang Sik kiểm nghiệm các phương án nhân sự, đánh giá khả năng hòa nhập của từng cầu thủ và từng bước hoàn thiện lối chơi cho đội tuyển.