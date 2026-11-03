Casper Cup 2026: Tuyển Việt Nam thử sức với hai đối thủ quốc tế

VFF ký tài trợ tại Giải đấu tại Hà Nội sáng 3/11. (Ảnh: VFF)

Sáng 3/11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức lễ công bố Giải bóng đá giao hữu quốc tế - Casper Cup 2026 tại Hà Nội với sự đồng hành của Công ty cổ phần Casper Việt Nam trên cương vị nhà tài trợ chính.

Các trận đấu diễn ra tại sân vận động Thiên Trường, Ninh Bình. Ba đội tuyển thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú cho biết Casper Cup 2026 được tổ chức trong dịp FIFA Days tháng 11, nằm trong kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam hướng tới vòng chung kết Asian Cup 2027. Đây là dịp để ban huấn luyện đánh giá phong độ cầu thủ, rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi.

Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú. (Ảnh: VFF)

Đại diện nhà tài trợ, ông Vũ Nam Phương, Giám đốc Kinh doanh toàn quốc Công ty cổ phần Casper Việt Nam cho biết, việc đồng hành cùng giải đấu tiếp nối quá trình gắn bó với bóng đá Việt Nam từ năm 2022. Doanh nghiệp từng tài trợ giải thưởng V.League, Cúp Quốc gia Casper mùa giải 2023/24 và tham gia các hoạt động phát sóng bóng đá.

Hai đội khách mời đều có những gương mặt đáng chú ý. Đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc) vừa vượt qua Timor-Leste với tổng tỷ số 7-0 sau hai lượt trận ở vòng loại thứ nhất World Cup 2026 khu vực châu Á. Tiền vệ Chen Po-liang là cầu thủ giàu kinh nghiệm với 98 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi 25 bàn thắng. Ngoài ra, tiền đạo Ange Kouamé, tiền vệ Yen-Shu Wu và tiền vệ tấn công Emilio Estevez cũng là những nhân tố đáng chú ý.

Giám đốc Kinh doanh toàn quốc Công ty cổ phần Casper Việt Nam Vũ Nam Phương. (Ảnh: VFF)

Trong khi đó, Cộng hòa Kyrgyz đã 3 lần góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup vào các năm 2019, 2023 và 2027. Thành tích tốt nhất của đội bóng Trung Á là lọt vào vòng 16 đội tại Asian Cup 2019.

Tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, Cộng hòa Kyrgyz xếp thứ hai bảng D, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự vòng loại thứ ba. Đội hình hiện tại có những cầu thủ đáng chú ý như tiền vệ Odilzhon Abdurakhmanov, Gulzhigit Alykulov, tiền đạo Joel Kojo và trung vệ Valeriy Kichin.

Đáng chú ý, Abdurakhmanov đang thi đấu trong màu áo CLB Thanh Hóa tại V.League 1-2026/27 và được trao băng đội trưởng. Tiền vệ này từng giành danh hiệu Quả bóng bạc Cộng hòa Kyrgyz năm 2024, đồng thời có đóng góp quan trọng trong chiến dịch vòng loại World Cup của đội tuyển quốc gia.

Đại diện VFF tặng hoa nhà tài trợ. (Ảnh: VFF)

Về phía đội tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Kim Sang Sik dự kiến hội quân ngày 9/11, sau khi V.League 1-2026/27 hoàn thành 7 vòng đấu. Ban huấn luyện sẽ căn cứ phong độ cầu thủ tại các trận đấu đầu mùa để lựa chọn lực lượng phù hợp.

Phó Tổng Thư ký VFF Nguyễn Minh Châu cho biết công tác tổ chức giải đấu cũng hướng tới việc tạo điều kiện để ban huấn luyện đánh giá chất lượng chuyên môn của các cầu thủ đang thi đấu tại hệ thống bóng đá chuyên nghiệp, phục vụ quá trình xây dựng đội hình cho các nhiệm vụ quốc tế.

Casper Cup 2026 là một trong những hoạt động chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 11, trước khi hướng tới Asian Cup 2027.

Minh Giang