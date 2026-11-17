Tối 17/11, đội tuyển Việt Nam có cuộc tiếp đón Kyrgyzstan trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) tại lượt trận cuối giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026. Trước màn so tài này, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đang đứng thứ hai với 3 điểm. Trong khi đó, Kyrgyzstan cũng có 3 điểm nhưng dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng vào lưới Kyrgyzstan. (Ảnh: V.A - T.L).

Với cục diện hiện tại, đội tuyển Việt Nam buộc phải giành chiến thắng nếu muốn lên ngôi vô địch. Vì vậy, ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của HLV Kim Sang-sik đã chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm.

Tuy nhiên, Kyrgyzstan cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Đội bóng Trung Á tổ chức pressing tầm cao, liên tục áp sát và tranh chấp quyết liệt, khiến các cầu thủ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng.

Phút 19, Đình Bắc nhận bóng bên hành lang cánh trái trước khi thực hiện pha đi bóng tốc độ vào trung lộ. Tiền đạo thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội sau đó tung cú sút từ khoảng cách 20m, đưa bóng vào góc cao khung thành Kyrgyzstan, không cho thủ môn Erjan Tokotaev cơ hội cản phá.

Sau bàn thua, Kyrgyzstan buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đội khách tăng cường các pha lên bóng từ hai hành lang cánh, đồng thời tận dụng lợi thế thể hình để gây sức ép lên hàng phòng ngự Việt Nam.

Phút 28, Nguyễn Quang Vinh để mất bóng ở khu vực gần vòng cấm, tạo điều kiện cho Kyrgyzstan tổ chức tấn công. Tuy nhiên, cú dứt điểm của cầu thủ đội khách lại đưa bóng đi không trúng đích. Không lâu sau, đội khách tiếp tục tạo ra một tình huống nguy hiểm, nhưng Erbol Atabaev không thể đánh bại thủ môn Trung Kiên.

Trong những phút cuối hiệp một, Kyrgyzstan gia tăng sức ép bằng các tình huống treo bóng từ hai biên. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Việt Nam vẫn duy trì sự tập trung và hóa giải những pha tấn công của đối thủ.

Bước sang hiệp hai, HLV Kim Sang-sik quyết định đưa Khuất Văn Khang vào sân nhằm gia tăng sức tấn công. Trong khi đó, Kyrgyzstan tiếp tục đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Đội khách liên tục thực hiện những pha phối hợp ở hai hành lang cánh trước khi đưa bóng vào vòng cấm. Lối chơi này khiến hàng phòng ngự Việt Nam phải hoạt động vất vả trong những phút đầu hiệp hai.

Tuyển Việt Nam có trận đấu khó khăn trước Kyrgyzstan. (Ảnh: V.A - T.L).

Phút 55, từ quả treo bóng bên cánh phải của Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Thanh Nhàn cùng xuất hiện trong vòng cấm để thực hiện pha đánh đầu. Tuy nhiên, bóng không đi trúng khung thành Kyrgyzstan.

Sau tình huống này, hai đội tiếp tục thi đấu với thế trận giằng co. Tuyển Việt Nam cố gắng duy trì lợi thế, trong khi Kyrgyzstan liên tục tìm cách tiếp cận khung thành thủ môn Trung Kiên.

Phút 86, từ quả phạt góc bên cánh trái, đội trưởng Valeriy Kichin di chuyển vào vòng cấm và thực hiện pha đánh đầu chính xác, hạ gục thủ môn Trung Kiên, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Phút 88, Erbol Atabaev quan sát thấy thủ môn Trung Kiên đã dâng cao. Cầu thủ đội khách lập tức tung cú sút từ khu vực giữa sân, đưa bóng bay thẳng vào khung thành bỏ trống, nâng tỷ số lên 2-1.

Hai bàn thua liên tiếp trong những phút cuối khiến đội tuyển Việt Nam rơi vào thế bất lợi. Dù rất nỗ lực trong khoảng thời gian còn lại, các học trò của HLV Kim Sang-sik không thể tìm được bàn gỡ. Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan, qua đó khép lại Casper Cup 2026 ở vị trí á quân với 3 điểm sau hai trận đấu.