Casper Cup 2026: Cuộc thử lửa cho những nhân tố mới của tuyển Việt Nam

Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ. Ảnh: VFF

Nhiều gương mặt trẻ được trao cơ hội

Ngày mai (11-11), đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân tại Casper Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với Đài Loan (Trung Quốc) trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Trận đấu thứ hai, diễn ra ngày 17-11, là cuộc thử sức với Kyrgyzstan. Đây cũng là hai trận đấu cuối cùng của đội tuyển trong năm 2026, mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi.

Điểm đáng chú ý nhất ở đợt tập trung này là sự thay đổi mạnh mẽ về nhân sự. Thay vì tiếp tục sử dụng bộ khung quen thuộc, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ và những gương mặt đang có phong độ tốt tại V.League, giải hạng Nhất quốc gia.

Kế hoạch nhân sự của đội tuyển có một số điều chỉnh khi năm cầu thủ Nguyễn Hai Long, Nguyễn Văn Vĩ, Trương Tiến Anh, Nguyễn Lê Phát và Lê Ngọc Bảo được trở về câu lạc bộ nghỉ ngơi, hồi phục sau khi gặp vấn đề về thể lực. Hai gương mặt được triệu tập bổ sung là tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên và hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc.

Đáng chú ý, nhiều trụ cột từng đồng hành cùng huấn luyện viên Kim Sang-sik trong hơn hai năm qua như Quang Hải, Hoàng Đức, Xuân Son không góp mặt. Thay vào đó, những cái tên mới như Nguyễn Thái Quốc Cường, Olaha Mạnh Đức, Lương Chí Khải, Nguyễn Quang Vinh, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Đức Anh, Nhật Nam và Đăng Dương được trao cơ hội thể hiện.

Độ tuổi trung bình của đội tuyển lần này chỉ khoảng 24,6 tuổi, trong đó khoảng một nửa lực lượng thuộc nhóm cầu thủ từ 23 tuổi trở xuống. Điều này cho thấy chủ trương trẻ hóa, mở rộng nguồn nhân lực và tạo thêm sự cạnh tranh ở các vị trí trong đội hình của ban huấn luyện.

Ở hàng phòng ngự, bên cạnh những cầu thủ có kinh nghiệm như Thành Chung, đội tuyển có thêm các lựa chọn trẻ như Lý Đức, Nhật Minh, Lương Chí Khải, Đức Anh và Hồng Phúc. Trong khi đó, tuyến giữa và hàng công chứng kiến nhiều sự thay đổi hơn với sự xuất hiện của những nhân tố mới.

Nguyễn Đình Bắc tiếp tục là cái tên nhận được sự quan tâm. Dù vừa trải qua mật độ thi đấu dày đặc ở cả cấp câu lạc bộ và đội tuyển, tiền đạo sinh năm 2004 vẫn được huấn luyện viên Kim Sang-sik đặt niềm tin.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhận xét: “Đình Bắc đã thi đấu với mật độ rất dày trong thời gian qua. Tuy nhiên, cậu ấy còn trẻ, có sức khỏe tốt và ý chí thi đấu mạnh mẽ. Tôi tin Bắc sẽ chơi tốt ở hai trận tới”.

Trong khi đó, đội trưởng Nguyễn Thành Chung đánh giá đợt tập trung lần này có nhiều điểm mới mẻ khi xuất hiện đông đảo cầu thủ trẻ. Anh cho biết các cầu thủ giàu kinh nghiệm sẽ cố gắng hỗ trợ, dìu dắt những nhân tố mới hòa nhập với đội tuyển, đồng thời cùng toàn đội hướng tới mục tiêu giành kết quả tốt nhất tại giải đấu.

Cầu thủ Nguyễn Đức Anh (áo trắng) thi đấu trong màu áo U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

Thử nghiệm lối chơi, hướng tới mục tiêu dài hạn

Với lực lượng có nhiều thay đổi, Casper Cup 2026 là dịp để huấn luyện viên Kim Sang-sik kiểm chứng khả năng hòa nhập của các tân binh, thử nghiệm những phương án chiến thuật và đánh giá sự phối hợp giữa các tuyến.

Trước thềm giải đấu, tại cuộc họp báo ngày 10-11, HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự vui mừng khi đội tuyển trở lại sân Thiên Trường sau nhiều tháng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh toàn đội đang tập trung cho hai trận đấu sắp tới, với quyết tâm giành chiến thắng để tri ân người hâm mộ.

Ông Kim Sang-sik chia sẻ: “Đây là hai trận cuối cùng của đội tuyển trong năm 2026. Toàn đội sẽ nỗ lực giành chiến thắng để mang đến niềm vui cho người hâm mộ”.

Thực tế, việc xây dựng lực lượng cho đợt tập trung này không dễ dàng. Lịch thi đấu dày đặc tại V.League khiến nhiều cầu thủ gặp vấn đề về chấn thương và thể lực, ảnh hưởng đến kế hoạch lựa chọn nhân sự của ban huấn luyện.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik thừa nhận: “Nhiều cầu thủ chấn thương hoặc có dấu hiệu quá tải khi thi đấu cho câu lạc bộ tại V.League nên việc lựa chọn nhân sự lần này rất khó khăn”.

Trong hoàn cảnh đó, việc trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ không chỉ giúp đội tuyển có thêm lựa chọn mà còn tạo điều kiện để ban huấn luyện tìm kiếm những nhân tố đủ khả năng cạnh tranh vị trí trong tương lai. Mục tiêu là xây dựng đội hình có chiều sâu, hạn chế sự phụ thuộc vào một nhóm trụ cột nhất định.

Hai đối thủ tại Casper Cup cũng đem đến những phép thử khác nhau. Nếu Đài Loan (Trung Quốc) là đối thủ trong trận ra quân thì Kyrgyzstan được đánh giá là thử thách đáng chú ý hơn. Với nền tảng thể lực và lối chơi giàu sức mạnh, đội bóng Trung Á sẽ giúp đội tuyển Việt Nam kiểm chứng khả năng tranh chấp, tổ chức phòng ngự và chuyển trạng thái trước đối thủ có thể hình tốt.

Một vấn đề khác ảnh hưởng đến kế hoạch dài hạn của đội tuyển là việc Vòng chung kết Asian Cup 2027 được điều chỉnh lịch thi đấu từ tháng 1 sang tháng 12-2027. Sự thay đổi này khiến thời gian chuẩn bị kéo dài hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu duy trì phong độ và sự ổn định về lực lượng trong thời gian dài.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik không giấu được sự tiếc nuối trước quyết định điều chỉnh lịch thi đấu của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Tuy nhiên, ông cho rằng đội tuyển cần chấp nhận thực tế và tập trung vào những nhiệm vụ trước mắt.

“Đây là điều đáng tiếc đối với bản thân tôi, các cầu thủ và người hâm mộ. Tuy nhiên, chúng tôi phải chấp nhận thực tế. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam chỉ tập trung vào hai trận đấu cuối cùng trong năm nay. Đó là mục tiêu duy nhất”, ông Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Với quỹ thời gian chuẩn bị được kéo dài, huấn luyện viên Kim Sang-sik có thêm điều kiện sàng lọc, thử nghiệm và bổ sung nhân sự cho đội tuyển. Tuy nhiên, quá trình trẻ hóa cần được thực hiện theo lộ trình hợp lý, bảo đảm sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, giữa tính ổn định và khả năng đổi mới.

Vì thế, kết quả tại Casper Cup 2026 không phải thước đo duy nhất. Điều quan trọng hơn là đội tuyển tìm được những nhân tố phù hợp, định hình các phương án chiến thuật hiệu quả và tạo dựng chiều sâu đội hình. Đây sẽ là nền tảng để bóng đá Việt Nam hướng tới mục tiêu đạt kết quả tốt tại Vòng chung kết Asian Cup 2027.