Casino 'đội lốt' CLB bridge và poker

Lợi dụng câu lạc bộ thể thao bridge và poker đang được thể nghiệm, một số chủ câu lạc bộ loại hình này ở TP.HCM tổ chức cờ bạc trá hình, thu lợi bất chính số tiền khủng.

Con bạc đánh poker ăn thua trực tiếp với CLB - Ảnh: Thanh Niên

Qua thâm nhập thực tế của PV Thanh Niên đã cho thấy điều đó.

Ổ bạc tại CLB poker

Một ngày giữa tháng 3, chúng tôi theo chân một con bạc tên C. để vào All In Poker Club (trên đường Trường Sơn, P.15, Q.10) tham gia sát phạt. Lúc đó khoảng 19 giờ 30, khi chúng tôi bước vào, một nhân viên đứng quầy yêu cầu chúng tôi xuất trình giấy tờ tùy thân và đưa một mẫu giấy in sẵn, ghi thông tin cá nhân, số CMND (hoặc thẻ căn cước)… để đăng ký cấp thẻ hội viên (miễn phí) mới được vào bên trong. Sợ bị lộ, chúng tôi viện cớ quên mang giấy tờ tùy thân nhưng rồi nhân viên này “ưu ái” cho qua. Với cái tên giả M. (ngụ Q.3), chỉ trong “một nốt nhạc”, nhân viên này dùng máy in nổi họ tên của chúng tôi trên thẻ hội viên (giống thẻ từ) nhưng không dán hình.

Có thẻ, chúng tôi mới được qua lớp cửa thứ hai. Cửa vừa mở, chúng tôi ngỡ ngàng trước cảnh tượng nhộn nhịp bởi tiếng hò hét, la ó, tiếc nuối sau những ván bạc “đỏ đen” của gần 100 con người nêm kín sòng bạc. Anh C. đi đến quầy cashier, móc ví lấy 2 triệu đồng mua phỉnh. Phỉnh ở câu lạc bộ (CLB) này có các loại: phỉnh in số 1.000 (trị giá tương đương 1 triệu đồng), số 500 (500.000 đồng), số 100 (100.000 đồng), số 50 (50.000 đồng), số 10 (10.000 đồng).

Nhận phỉnh, C. vào bàn ngồi chơi bài poker với 8 con bạc khác, mỗi ván diễn ra trung bình từ 3 - 10 phút, trong đó chủ CLB thu 5% tiền xâu (nhưng không vượt quá 300.000 đồng/ván) trên tổng số tiền thắng của con bạc. Lúc này, con bạc ngồi kín hết 7 bàn ở tầng trệt, trong đó bàn poker ở góc tay trái (cửa chính đi vào) nhộn nhịp nhất. Bởi đây là bàn tập trung nhiều con bạc “máu mặt”, đánh lớn ăn thua trực tiếp với CLB (nhà cái). Tại đây, 3 cô gái trẻ đẹp của CLB thay phiên nhau chia bài, hai bên luôn có 2 nhân viên nam mặc đồng phục màu đen, xăm mình đứng quan sát, gom phỉnh của con bạc đặt cược mỗi lần nhà cái thắng. Ngồi đối diện với nhà cái là một người đàn ông trạc 40 tuổi (đeo túi xách tiền ngang người), liên tục đập bàn: “Đ.M thua hoài, đen quá. Ngồi chưa nóng ghế mà bay hết mấy chục chai (tức mấy chục triệu đồng)”. Để “xả xui”, người này đứng dậy vào nhà vệ sinh.

Ngồi đánh khoảng hơn 1 giờ, nghe điện thoại của bạn hối đi nhậu, C. đến quầy cashier, đổi phỉnh lấy lại tiền mặt ra về. Khoảng 22 giờ cùng ngày, chúng tôi với một con bạc khác, tên K. quay trở lại All In Poker Club. Về khuya, không khí nơi đây càng huyên náo. K. vào quầy cashier đưa 2 triệu đồng đổi lấy phỉnh, rồi vào bàn poker đánh ăn thua trực tiếp với CLB. Do tiền ít nên K. đứng ở ngoài đặt cược vào tụ của con bạc tên Nh. (Nh. là một trong những con bạc nổi tiếng thích “tố”). Nh. liên tục đặt cược “tố” với nhà cái nhưng lần nào cũng thua nên tiền của K. cũng lần lượt “đội nón ra đi”.

Casino "đội lốt" CLB bridge và poker - Ảnh: Thanh Niên

Quá 0 giờ, vợ gọi điện thoại hối về ngủ, K. đành đến quầy cashier đổi phỉnh lấy lại tiền mặt chỉ còn vừa đủ bữa ăn sáng, uống cà phê.

Theo chúng tôi tìm hiểu, trên giấy tờ, đây là CLB tổ chức thi đấu giải thể thao với bộ môn đánh bài theo hình thức bridge, poker do Hiệp hội Thể thao bridge và poker VN đang thể nghiệm. Nhưng trên thực tế, chủ của CLB này tổ chức như một casino hạng sang tương tự như ở Macau, Thượng Hải, Campuchia. Trước đây địa điểm này là quán bar khá nổi tiếng ở khu vực cư xá Bắc Hải, cuối năm 2017 sang lại cho người khác mở All In Poker Club. Chủ CLB thiết kế 7 bàn đánh bạc (9 ghế/bàn) ở tầng trệt và một số phòng riêng trên lầu 1 dành cho con bạc đánh “lớn”.

Tuyển các cô gái trẻ đẹp để chia bài

Ngày 16.7.2014, Bộ Nội vụ ra quyết định cho phép thành lập Hiệp hội Thể thao bridge và poker VN, gần 5 tháng sau bộ này phê duyệt điều lệ, coi đó là “tôn chỉ” để hiệp hội dựa vào ban hành điều lệ. Ngày 5.4.2016, hiệp hội ban hành điều lệ thi đấu giải bridge và poker thể nghiệm năm 2016 - 2017 nhằm mục đích tuyên truyền, tổ chức cho quần chúng tham gia thi đấu rèn luyện khả năng tư duy, nâng cao đời sống tinh thần lành mạnh, đáp ứng yêu cầu thưởng thức văn hóa thể thao của người dân. Qua đó, hiệp hội sẽ phát triển phong trào tập luyện và xây dựng lực lượng vận động viên (VĐV) bridge, poker trên toàn quốc, chọn ra những VĐV xuất sắc tham gia các giải bridge, poker SEA Games, ASIAD khu vực, châu lục và thế giới. Kể từ đó, hiệp hội cấp phép cho hàng chục CLB poker thành lập ở nhiều tỉnh, thành (nhiều nhất là ở Hà Nội, TP.HCM) tổ chức thi đấu bridge, poker để chọn ra VĐV xuất sắc tham gia đấu trường quốc tế.

Thế nhưng qua tìm hiểu của chúng tôi, đến nay các CLB chưa cung cấp VĐV nào cho hiệp hội. Trả lời thắc mắc của chúng tôi, một con bạc lớn tuổi tên D. (ngụ Q.1, tín đồ của poker đã “gác kiếm”) giải thích: “Chơi bridge có 4 người chơi, chia thành 2 cặp; còn poker có đến 9 - 10 người chơi. CLB tổ chức poker thì lôi kéo nhiều con bạc sát phạt mới thu được nhiều tiền xâu hơn chơi bridge”. Ông D. cũng cho hay, hiện tại TP.HCM có ít nhất 5 CLB poker đi vào hoạt động và 5 CLB khác đã và đang chuẩn bị đưa vào hoạt động. Các CLB này được đầu tư xây dựng nhiều tỉ đồng với tiêu chuẩn 5 sao, nằm ở vị trí đắc địa...

Trong đó, không ít CLB lợi dụng tổ chức cờ bạc trá hình, chẳng khác gì casino ở Campuchia. “Có CLB cử người qua tận Campuchia săn các cô gái trẻ đẹp có ngón nghề trong sòng bạc lớn, đưa về CLB ở TP.HCM làm việc (chia bài - PV) với mức lương hậu hĩnh. Hơn nữa, các cô gái này cũng là đầu mối lôi kéo các con bạc (từng sang Campuchia đánh bạc) vào CLB tham gia trò đỏ đen. Thấy CLB ăn nên làm ra, một số con bạc chuyên nghiệp đến các CLB ở TP.HCM lại tìm cách lôi kéo các nhân viên nữ trẻ đẹp chia bài ở CLB về “ổ” bạc poker của mình tổ chức đánh bạc ăn thua trực tiếp với con bạc”, ông D. tiết lộ.

Phạt All In Poker Club 22 triệu đồng

Làm việc với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Việt Bách, cán bộ văn hóa xã hội UBND P.15 (Q.10) cho hay: Tháng 12.2017, CLB All In Poker Club được Sở KH-ĐT TP.HCM cấp phép với tên Công ty TNHH thể thao All In Poker do ông Hà Hoàng Quân (49 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) làm giám đốc. CLB này có trình UBND P.15 một số giấy tờ như: danh sách hội viên CLB, quy chế hoạt động, PCCC... Ngày 1.3, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND Q.10 phối hợp với phường kiểm tra CLB này và phát hiện vi phạm không có tên bảng hiệu đầy đủ; không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc có thời hạn trên 3 tháng; không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động... Với các lỗi nói trên, cơ sở này bị xử phạt tổng cộng 22 triệu đồng.

Ông Bách cũng cho biết thêm: “Hiện Sở KH-ĐT chưa có hướng dẫn cụ thể về loại hình này nên phường chỉ có sự hỗ trợ của quận và cũng xử lý về vi phạm hành chính. CLB này tổ chức đánh bài poker, đổi phỉnh, đổi thưởng gì đó tôi cũng không rõ. Chỉ biết khi nào tổ chức giải thì họ mới xin giấy phép của Sở KH-ĐT để tổ chức và thông báo cho phường. Lần trước kiểm tra tôi thấy người vô chơi hơi đông. Còn giờ giấc hoạt động thì giấy phép Sở KH-ĐT TP cũng không quy định mấy giờ thì phải nghỉ. Nếu hình thức thể thao được Bộ VH-TT-DL và Sở KH-ĐT TP công nhận thì CLB được phép hoạt động nhưng quản lý “hơi mệt”, bởi nếu có liên quan đến đổi, trả thưởng bằng tiền gì đó sẽ gây khó cho địa phương”.

Nguyên Bảo

Tiểu Thiên