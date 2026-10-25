Casemiro phản lưới, Messi bất lực nhìn Inter Miami thất bại

Inter Miami trải qua chuyến làm khách đáng thất vọng trước New York Red Bulls tại MLS, trong trận đấu "nhạc trưởng" Lionel Messi không có tên ở đội hình xuất phát.

Ngay phút thứ 7, đội chủ nhà bất ngờ vượt lên dẫn trước. Cựu tiền vệ MU Casemiro trở thành tâm điểm với tình huống phản lưới nhà, khiến Inter Miami sớm rơi vào thế phải rượt đuổi.

Casemiro phản lưới nhà khiến Inter Miami gặp khó - Ảnh: The Football

Bị dẫn bàn, đội khách nỗ lực kiểm soát bóng và tổ chức tấn công. Tuy nhiên, hàng phòng ngự New York Red Bulls thi đấu chắc chắn, hạn chế những cơ hội nguy hiểm.

Bước sang hiệp hai, Lionel Messi được tung vào sân với kỳ vọng tạo nên khác biệt. Siêu sao Argentina tích cực tham gia tổ chức lối chơi, nhưng những pha phối hợp của Inter Miami thiếu tính đột biến.

Dù kiểm soát bóng tới 65%, thực hiện 707 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 88%, đội khách chỉ tung ra 9 cú sút, trong đó duy nhất một lần trúng đích.

Ngược lại, New York Red Bulls tấn công hiệu quả hơn với 19 cú sút và 7 lần đưa bóng trúng mục tiêu.

Messi không thể cứu giúp đội nhà - Ảnh: MLS

Trong những phút cuối, Inter Miami tiếp tục đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Phút 90+1, Emil Forsberg ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.

Thất bại khiến Inter Miami chấm dứt chuỗi ba trận thắng liên tiếp. Trong khi đó, Messi có ngày thi đấu đáng quên khi không thể giúp đội bóng áo hồng tránh thất bại.