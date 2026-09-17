Casemiro: 'Messi là cầu thủ hay nhất thế giới'

Messi góp công giúp Inter Miami đăng quang Campeones Cup 2026.

Sau khi cùng Inter Miami đánh bại Cruz Azul 2-0 để đăng quang Campeones Cup 2026, Casemiro dành những lời đặc biệt cho Lionel Messi, người từng nhiều năm là đối thủ của anh trong các trận El Clásico.

Messi mở tỷ số trước khi Casemiro ấn định chiến thắng ở phút 81 từ tình huống cố định do chính siêu sao Argentina thực hiện.

“Chúng ta phải tận hưởng việc được xem Messi thi đấu. Chúng ta không biết mình còn có thể chứng kiến anh ấy chơi bóng trong bao lâu nữa. Anh ấy thật khó tin”, Casemiro chia sẻ sau trận.

Tiền vệ người Brazil không ngần ngại khẳng định: “Anh ấy là người giỏi nhất thế giới. Tôi sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi nói điều đó. Anh ấy đã chứng minh tại World Cup và vẫn đang tiếp tục chứng minh”.

Đáng chú ý, Casemiro có nhiều năm đối đầu Messi trong màu áo Real Madrid. Mùa hè 2026, anh gia nhập Inter Miami theo dạng tự do sau khi chia tay Manchester United, qua đó lần đầu tiên được sát cánh cùng đối thủ cũ.

Sự kết hợp giữa hai ngôi sao nhanh chóng mang lại dấu ấn. Trước trận gặp Cruz Azul, Messi từng kiến tạo để Casemiro ghi bàn vào lưới Chicago Fire. Trong khi đó, Messi cũng vừa cán mốc 100 bàn cho Inter Miami.

Từ những cuộc đối đầu nảy lửa ở El Clásico đến những đường kiến tạo và bàn thắng tại Miami, Messi và Casemiro đang viết nên một chương hoàn toàn khác trong mối quan hệ giữa hai ngôi sao từng ở hai chiến tuyến.