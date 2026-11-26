Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) thường được xem là nguồn vốn có chi phí thấp, giúp ngân hàng tiết giảm chi phí huy động và cải thiện biên lãi thuần. Tuy nhiên, lợi thế này đang chịu sức ép khi mặt bằng lãi suất huy động tăng trong 9 tháng đầu năm 2026.

Khi lãi suất tiền gửi có kỳ hạn được nâng lên, một bộ phận người gửi tiền có thêm động lực chuyển tiền từ tài khoản thanh toán sang các khoản tiết kiệm để hưởng lợi suất cao hơn. Một số chương trình ưu đãi đặc biệt đưa lãi suất lên 8-9%/năm, dù thường đi kèm điều kiện về số tiền gửi hoặc nhóm khách hàng nhất định.

TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN LẤN ÁT DÒNG VỐN CASA

Theo thống kê từ báo cáo tài chính quý 3/2026 của 28 ngân hàng thương mại niêm yết, đến ngày 30/9/2026, tổng tiền gửi khách hàng đạt 14,38 triệu tỷ đồng, tăng 1,37 triệu tỷ đồng, tương ứng 10,6% so với cuối năm 2025.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng giữa hai cấu phần tiền gửi có sự chênh lệch lớn. Tiền gửi không kỳ hạn chỉ tăng 3.731 tỷ đồng, tương đương 0,13%, lên 2,79 triệu tỷ đồng. Trong khi đó, tiền gửi tiết kiệm và có kỳ hạn tăng 1,35 triệu tỷ đồng, tương ứng 13,3%, đạt 11,47 triệu tỷ đồng.

Như vậy, tiền gửi có kỳ hạn đóng góp tới 98,2% tổng mức tăng tiền gửi khách hàng trong 9 tháng đầu năm. Chênh lệch tốc độ tăng trưởng giữa hai cấu phần kéo tỷ lệ CASA bình quân của 28 ngân hàng giảm từ 21,4% cuối năm 2025 xuống 19,4% vào cuối quý 3/2026, tương đương mức giảm 2 điểm phần trăm. Riêng trong quý 3, tỷ lệ này giảm thêm 0,6 điểm phần trăm.

Sự dịch chuyển trên phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của tiền gửi có kỳ hạn khi lãi suất tiết kiệm được cải thiện. Trong khi đó, tiền nằm trên tài khoản thanh toán thường không mang lại mức sinh lời tương xứng, khiến người gửi tiền cân nhắc phân bổ lại dòng vốn, nhất là với những khoản tiền chưa có nhu cầu sử dụng ngay.

Trong 28 ngân hàng được thống kê, có tới 20 đơn vị ghi nhận tỷ lệ CASA giảm so với cuối năm 2025, dù 5 ngân hàng trong số này vẫn tăng số dư tiền gửi không kỳ hạn.

Tại VPBank, tiền gửi không kỳ hạn tăng 13,4% sau 9 tháng, thấp hơn mức tăng 26,3% của tổng tiền gửi khách hàng. CASA theo đó giảm từ 13,7% xuống 12,3%. Vietcombank cũng ghi nhận tiền gửi không kỳ hạn tăng 0,4%, trong khi tổng tiền gửi khách hàng tăng 6,5%, kéo tỷ lệ này từ 33,7% xuống 31,8%.

Tại MB, số dư tiền gửi không kỳ hạn giảm 3,8% so với đầu năm, trong khi tổng tiền gửi khách hàng tăng 7,9%. CASA theo đó giảm gần 4 điểm phần trăm, còn 32,8%. Dù suy giảm, MB vẫn giữ vị trí dẫn đầu về tỷ lệ CASA trong nhóm 28 ngân hàng.

Techcombank và MSB cũng ghi nhận sự thu hẹp của nguồn tiền gửi không kỳ hạn. Tại Techcombank, khoản tiền này giảm 3,8%, kéo CASA từ 34,5% xuống 31,1%.

MSB ghi nhận mức giảm gần 20%, khiến tỷ lệ này thu hẹp từ 28,1% xuống 20,4%, tương đương 7,7 điểm phần trăm. Đây là mức giảm mạnh nhất trong số 28 ngân hàng tính từ đầu năm.

Ở chiều ngược lại, PGBank và Sacombank cải thiện CASA nhờ tiền gửi không kỳ hạn tăng nhanh hơn tổng huy động. Tại PGBank, nguồn tiền này tăng 26,3% so với đầu năm, đưa CASA từ 18% lên 21,4%. Sacombank ghi nhận mức tăng 59,2%, nâng tỷ lệ này từ 14,9% lên 19%.

Tính chung, chỉ có 8 ngân hàng ghi nhận tỷ lệ CASA tăng so với đầu năm. Sacombank dẫn đầu về mức cải thiện, tăng 3,9 điểm phần trăm; tiếp đến là PGBank với 3,47 điểm phần trăm và OCB với 2,2 điểm phần trăm. Các ngân hàng còn lại gồm NCB, PVcomBank, VietBank, VietABank và BVBank, với mức tăng lần lượt là 1,2, 1, 0,9, 0,5 và 0,2 điểm phần trăm.

Xét về tỷ lệ CASA cuối quý 3, MB đứng đầu với 32,8%, tiếp theo là Vietcombank (31,8%) và Techcombank (31,1%). Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về VietinBank (22,7%), PGBank (21,4%), MSB (20,4%), BIDV (19,9%), Sacombank (19%) và TPBank (16,4%).

NGÂN HÀNG TÌM CÁCH GIỮ CHÂN DÒNG VỐN RẺ

Giới chuyên môn nhận định tiền gửi không kỳ hạn chính là bộ đệm giúp các ngân hàng hạ nhiệt chi phí đầu vào và giữ vững biên lãi thuần (NIM). Những nhà băng duy trì được tỷ lệ CASA dồi dào sẽ có thêm dư địa thiết kế mặt bằng lãi suất cho vay dễ thở, vừa sức với người đi vay. Nhờ đó, ngân hàng không chỉ bảo toàn được hiệu quả sinh lời mà còn sàng lọc được khách hàng tốt, hạn chế rủi ro nợ xấu phát sinh.

Ngược lại, những ngân hàng có tỷ lệ CASA thấp sẽ chịu tác động rõ hơn khi chi phí huy động tăng, do thiếu nguồn vốn giá rẻ để bù đắp. Để giải bài toán tăng trưởng tín dụng trong điều kiện giá vốn đắt đỏ, các đơn vị này buộc phải nới lỏng tiêu chuẩn, tìm đến phân khúc khách hàng có khẩu vị rủi ro cao hoặc chấp nhận vay lãi suất lớn, vô hình trung tích tụ áp lực lên chất lượng tài sản về dài hạn.

Theo các chuyên gia, bài toán mở rộng CASA không thể giải quyết bằng những chương trình khuyến mãi ngắn hạn hay chiêu thức tiếp thị bề nổi, mà đòi hỏi chiến lược định vị trở thành "ngân hàng giao dịch chính" (Main Bank) trong đời sống người dùng.

Thay vì bán từng sản phẩm tiền gửi rời rạc, ngân hàng cần kiến tạo một hệ sinh thái tài chính khép kín, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu thường nhật từ nhận lương, chi trả hóa đơn sinh hoạt cho tới đầu tư tích lũy. Khi dòng tiền của khách hàng liên tục luân chuyển nội bộ mà không bị rút ra ngoài, lượng tiền gửi không kỳ hạn sẽ tự động bồi đắp một cách tự nhiên.

Chỉ khi xây dựng được tệp khách hàng gắn bó nhờ sự thấu hiểu và trải nghiệm vượt trội, ngân hàng mới thực sự sở hữu nguồn vốn giá rẻ bền vững. Nếu người dùng chỉ ở lại vì ưu đãi lãi suất hay miễn phí giao dịch nhất thời, họ hoàn toàn có thể rời đi ngay khi đối thủ đưa ra mức chào mời hấp dẫn hơn.

Thực tế, nhiều ngân hàng đang lựa chọn hướng phát triển hệ sinh thái để giữ chân khách hàng và gia tăng dòng tiền giao dịch. Điển hình như VietinBank tập trung vào phân khúc bán lẻ, đồng thời duy trì quan hệ với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Ngân hàng cũng kết hợp mở rộng bán chéo sản phẩm và dịch vụ số nhằm gia tăng nguồn tiền gửi thanh toán.

Techcombank cũng phát triển hệ sinh thái tài chính với các sản phẩm như “Sinh lời tự động”, cùng hệ sinh thái của TCBS và dịch vụ bảo hiểm. Chủ tịch Hồ Hùng Anh từng đề cập vai trò của các dịch vụ này trong việc mở rộng quan hệ với khách hàng, qua đó gia tăng dòng tiền giao dịch trong hệ sinh thái.

Tại TPBank, Tổng giám đốc Nguyễn Hưng nhấn mạnh CASA được hình thành từ dòng tiền giao dịch thực tế, trong đó có hoạt động tài trợ thương mại, thư tín dụng (L/C) và các giao dịch kinh doanh thường xuyên. Trong bối cảnh chi phí huy động tăng, còn lãi suất cho vay chịu sức ép, việc tối ưu chi phí vốn trở thành yêu cầu quan trọng đối với ngân hàng.

Dù vậy, khả năng giữ chân nguồn vốn giá rẻ vẫn đối mặt với không ít thách thức khi người gửi tiền ngày càng quan tâm đến lợi suất. Trong báo cáo phân tích công bố mới đây, VIS Rating cho biết người gửi tiền đang chuyển sang các khoản tiền gửi có kỳ hạn và chứng chỉ tiền gửi có lợi suất cao hơn trong bối cảnh mặt bằng lãi suất vẫn ở mức cao.

Xu hướng này đặt các tổ chức tín dụng trước yêu cầu phải cân bằng giữa việc duy trì sức cạnh tranh về lãi suất huy động và phát triển nguồn tiền gửi thanh toán ổn định. Về dài hạn, khả năng giữ chân khách hàng thông qua hệ sinh thái giao dịch và chất lượng dịch vụ sẽ là yếu tố quan trọng quyết định lợi thế CASA, cũng như sức cạnh tranh về chi phí vốn của mỗi ngân hàng.