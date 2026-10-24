Carrick xúc động, độc thoại gần 6 phút giữa khủng hoảng MU

Carrick xúc động khi nói về MU và công việc HLV tại Old Trafford.

HLV Michael Carrick mở đầu buổi họp báo trước trận gặp Bournemouth bằng bài độc thoại dài gần 6 phút. Nhà cầm quân người Anh thừa nhận MU đang đánh mất bản sắc và khẳng định sẽ đưa đội bóng trở lại đúng quỹ đạo.

“Gần đây, chúng tôi đã không làm đủ tốt. Điều đó quá rõ ràng. Chúng tôi trải qua một giai đoạn mà bản thân không hề hài lòng”, Carrick thừa nhận.

Man Utd chỉ thắng 2 trong 11 trận mùa này và không biết đến chiến thắng trong 7 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Thất bại 1-4 trước Como tại vòng phân hạng Champions League hôm 22/10 càng khiến áp lực đè nặng lên Carrick.

Nhà cầm quân này cho biết ông đau lòng khi chứng kiến màn trình diễn của đội bóng tại Italy. Ông cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ, những người đã bỏ thời gian và tiền bạc để cổ vũ nhưng phải chứng kiến một kết quả đáng thất vọng.

“Trách nhiệm của tôi là đưa ra sân một đội bóng đại diện cho CLB, khiến người hâm mộ tự hào về bản sắc mà chúng tôi thể hiện”, Carrick nhấn mạnh.

Ông thừa nhận MU đã đánh mất những phẩm chất từng giúp đội bóng chơi tốt trong giai đoạn đầu năm. Tuy nhiên, Carrick vẫn tin tập thể hiện tại đủ khả năng khôi phục tinh thần chiến đấu, sự gắn kết và niềm đam mê.

Đáng chú ý, Carrick nhắc đến những biểu tượng như Ryan Giggs, Wayne Rooney và Sir Alex Ferguson để nhấn mạnh rằng lợi ích của CLB phải được đặt lên hàng đầu. “Manchester United luôn lớn hơn bất kỳ cá nhân nào. CLB lớn hơn tôi và lớn hơn mọi cầu thủ”, ông nói.

Bài phát biểu diễn ra trong bối cảnh tương lai của Carrick ngày càng bất ổn. Ban lãnh đạo MU vẫn để ông dẫn dắt đội bóng ở trận gặp Bournemouth, nhưng nhiều ứng viên thay thế đã được nhắc đến, trong đó có Antonio Conte, Eddie Howe và Julian Nagelsmann.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.