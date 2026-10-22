Carrick phải rời Manchester United

Michael Carrick có thể tắt điện thoại, đeo tai nghe để tránh những lời chỉ trích, nhưng khó thoát khỏi sức ép đang bủa vây. Sau Lisandro Martinez, đến lượt Bruno Fernandes công khai đặt câu hỏi về cách tổ chức chiến thuật của ban huấn luyện MU.

Nếu Martinez hướng sự chỉ trích vào ban lãnh đạo sau trận thua Atletico Madrid tuần trước, Bruno lại nhắm thẳng vào cách tiếp cận trận đấu của Carrick sau thất bại trước Como. Đội trưởng MU không hài lòng khi đội bóng chơi quá thận trọng, để đối thủ thoải mái triển khai bóng.

"Đôi khi chúng tôi phải dũng cảm hơn, chấp nhận rủi ro bằng cách pressing tầm cao và gây khó khăn cho đối thủ. Những vấn đề ấy thuộc trách nhiệm xem xét của HLV và ban huấn luyện, không phải tôi", Bruno phát biểu.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha lấy dẫn chứng về cách Como tổ chức pressing. Trung vệ đội chủ nhà sẵn sàng theo kèm anh sang tận phần sân MU, trong khi các đồng đội không thể gây sức ép tương tự. Bruno cho rằng nếu để một đội bóng giỏi phối hợp ngắn có nhiều thời gian và khoảng trống, việc thủng lưới chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nhà báo Kevin Garside của iNews cho rằng những phát biểu này vượt xa một bất đồng chiến thuật thông thường. Khi đội trưởng, đồng thời là cầu thủ hay nhất Premier League mùa trước, công khai chất vấn phương pháp huấn luyện, vị thế của Carrick trong phòng thay đồ khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Carrick bất lực trước sự sụp đổ của MU

Bình luận trên iNews, Kevin Garside cho rằng Carrick nên rời MU, không chỉ vì năng lực chuyên môn mà còn để tránh tiếp tục bị cuốn vào cuộc khủng hoảng tại Old Trafford.

Theo nhà báo Anh, màn trình diễn trước Como tệ đến mức những lời chỉ trích gần như trở nên thừa thãi. MU không có lối chơi rõ ràng, thiếu sự gắn kết và thua kém đối thủ trong cả tranh chấp lẫn khả năng tổ chức tấn công.

Michael Carrick đối diện sức ép lớn sau thất bại 1-4 của MU trước Como ở Champions League.

Hình ảnh Carrick đứng bên đường biên, liên tục đưa tay lên cằm nhưng không tìm được phương án thay đổi thế trận, trở thành chi tiết đáng chú ý. Sự điềm tĩnh từng giúp ông tạo thiện cảm trong giai đoạn tạm quyền giờ không còn mang lại niềm tin.

Các cầu thủ MU gần như không biết phải làm gì khi có bóng. Trong hiệp một, Bryan Mbeumo bị cô lập trên hàng công, còn tuyến giữa thường xuyên để mất quyền kiểm soát. Nhiều tình huống xử lý cơ bản cũng trở thành vấn đề, từ khống chế bóng, chuyền ngắn đến tổ chức ném biên.

Ngược lại, Como chơi bóng có tổ chức, di chuyển liên tục và pressing quyết liệt. Đội chủ nhà không chỉ vượt trội về kỹ thuật mà còn cho thấy sự chuẩn bị tốt hơn về chiến thuật và thể lực.

Nico Paz trở thành nỗi ám ảnh với hàng thủ MU. Tiền vệ người Argentina gây khó khăn bằng khả năng xử lý bóng, tốc độ và sự năng nổ trong di chuyển. Trong khi cầu thủ Como liên tục tìm khoảng trống, những người trực tiếp theo kèm anh thường xuyên phản ứng chậm.

Carrick cố gắng điều chỉnh trong hiệp hai bằng việc đưa Carlos Baleba vào sân. Sự xuất hiện của tiền vệ này phần nào giúp MU cải thiện khả năng kiểm soát bóng, nhưng chính Baleba lại chuyền hỏng, dẫn đến bàn thua thứ ba.

Bruno Fernandes công khai chất vấn cách tổ chức pressing của ban huấn luyện MU sau trận thua tại Italy.

Bruno cũng không thể đứng ngoài trách nhiệm. Garside nhận xét đội trưởng MU sa sút đáng báo động so với mùa giải trước, khi anh đóng vai trò quan trọng giúp đội bóng giành vị trí thứ ba Premier League.

Trước Como, Bruno chuyền bóng thiếu chính xác, thực hiện những pha xử lý không hiệu quả và ít tạo ra ảnh hưởng tích cực. Khi Carrick rút anh khỏi sân sau hơn một giờ thi đấu, MU đã thua 0-3. Theo Garside, thay Bruno là một trong số ít quyết định hợp lý của HLV người Anh trong trận.

MU cần thay HLV, nhưng vấn đề không chỉ ở Carrick

Sau trận, Carrick tiến về phía khán đài để xin lỗi những CĐV MU đã đến Italy cổ vũ. Ông thừa nhận màn trình diễn của đội bóng không thể chấp nhận và nhận trách nhiệm về thất bại.

"Tôi phải xin lỗi người hâm mộ. Tôi quan tâm đến CLB này không kém bất kỳ ai, thậm chí có thể hơn. Với vị trí và những gì Manchester United có ý nghĩa với tôi, chúng tôi không thể thi đấu như vậy", Carrick nói.

Tuy nhiên, lời xin lỗi khó giúp Carrick thoát khỏi sức ép. Ông là người lựa chọn đội hình, xây dựng chiến thuật và chuẩn bị cho các cầu thủ. Những sai lầm lặp lại qua nhiều trận cho thấy ban huấn luyện chưa tìm được cách giải quyết.

Garside cho rằng MU không thể tiếp tục viện dẫn những vấn đề bên ngoài sân cỏ để giảm nhẹ trách nhiệm cho HLV. Carrick không phải nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc khủng hoảng, nhưng ông cũng góp phần khiến tình hình thêm nghiêm trọng.

Carrick tiến về khán đài xin lỗi CĐV MU sau trận, trong bối cảnh truyền thông Anh liên tục đặt câu hỏi về tương lai của ông.

Nhà báo của iNews nhận định Carrick thiếu kinh nghiệm và cá tính cần thiết để kiểm soát phòng thay đồ, nhất là khi các cầu thủ bắt đầu công khai bày tỏ sự bất mãn. Một HLV có thể chịu đựng những kết quả thất vọng, nhưng sẽ rất khó làm việc khi những người quan trọng nhất không còn tin tưởng vào phương pháp của mình.

Ngay sau trận thua Como, hàng loạt ứng viên thay Carrick được truyền thông Anh nhắc đến, gồm Eddie Howe, Julian Nagelsmann, Fabian Hurzeler và Antonio Conte. Mỗi người có phong cách riêng, nhưng tất cả đều sẽ phải đối diện những vấn đề đã tồn tại nhiều năm tại Old Trafford.

MU liên tục thay HLV kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, nhưng những hạn chế về tuyển dụng, quản lý và tổ chức đội bóng vẫn chưa được giải quyết triệt để. Trách nhiệm vì thế không chỉ thuộc về người đứng bên đường biên, mà còn liên quan đến giới chủ và bộ máy điều hành.

Dù vậy, Carrick không thể đứng ngoài cuộc. MU dưới quyền ông đang thiếu cả sự gắn kết trong lối chơi lẫn tinh thần chiến đấu, trong khi những điều chỉnh chiến thuật liên tục không mang lại hiệu quả.

Theo Garside, việc tiếp tục giữ Carrick có nguy cơ khiến cả HLV lẫn đội bóng chịu thêm tổn thất. Sa thải ông chưa chắc giúp MU lập tức hồi sinh, nhưng sau màn trình diễn trước Como, ban lãnh đạo khó có thể tiếp tục làm ngơ trước những vấn đề trên sân.