Carrick nổi giận, đuổi Cunha ra khỏi sân

Carrick không cho Cunha ăn mừng với toàn đội.

MU trải qua màn ngược dòng đáng nhớ khi đánh bại Roma 3-2 tại Champions League. Đội chủ sân Old Trafford bị dẫn trước hai bàn chỉ sau 14 phút, nhưng vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai. Bruno Fernandes ghi bàn trên chấm phạt đền, trước khi Cunha lập cú đúp để hoàn tất chiến thắng cho đội nhà.

Đáng chú ý, sau khi ghi bàn quyết định ở phút 86, Cunha phấn khích cởi áo và lao lên khán đài ăn mừng cùng người hâm mộ. Hành động này khiến anh phải nhận thẻ vàng đầu tiên. Chỉ ít phút sau, tiền đạo người Brazil phạm lỗi với Leonardo Balerdi và bị trọng tài rút thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với việc phải nhận thẻ đỏ.

Dù bị truất quyền thi đấu, Cunha vẫn nán lại để theo dõi những phút cuối trận. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, anh tiếp tục chạy vào sân, hòa chung niềm vui chiến thắng với các đồng đội và cổ động viên. Tuy nhiên, màn ăn mừng của tiền đạo 27 tuổi nhanh chóng bị gián đoạn.

Theo nhà báo Chris Wheeler của Daily Mail, Carrick tiến đến, nắm lấy Cunha và có động thái yêu cầu học trò lập tức rời khỏi sân. Gương mặt căng thẳng của nhà cầm quân người Anh đối lập với không khí ăn mừng cuồng nhiệt xung quanh.

Cunha sau đó miễn cưỡng bước ra ngoài. Phản ứng của Carrick khiến nhiều người cho rằng ông muốn chấn chỉnh học trò sau tấm thẻ đỏ không đáng có. Cunha chắc chắn vắng mặt ở cuộc đối đầu Sporting Lisbon ngày 25/11 do án treo giò.

Tuy nhiên, cũng có một cách lý giải khác. Đó là Carrick muốn ngăn tiền đạo này đối mặt nguy cơ nhận thêm án phạt từ UEFA vì quay trở lại sân sau khi bị truất quyền thi đấu. Dù nguyên nhân chưa được xác nhận, đoạn video cho thấy Carrick đặc biệt nghiêm khắc với hành động của Cunha.