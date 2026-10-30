Carrick nhận 'vía thua' từ sếp bự MU, 1 trò cưng quyết... giải cứu

Theo thông tin từ tờ Standard, Sir Jim Ratcliffe sẽ bay đến London để xem trận đấu giữa MU vs Chelsea (19h30 ngày 31/10, giờ VN), và đây là một ‘điềm xấu’ cho thuyền trưởng Michael Carrick.

Cả 2 lần Sir Jim Ratcliffe có mặt ở Stamford Bridge, MU đều thua Chelsea. Ảnh: Teamtalk

Lý do là bởi, kể từ khi đồng sở hữu MU, cả 2 lần vị sếp bự này có mặt trên sân Stamford Bridge, ‘Quỷ đỏ’ đều thua!

MU đang rất khát chiến thắng, khi trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, chỉ hòa và thua. Tại Ngoại hạng Anh, đội xếp thứ 16/20, với vỏn vẹn 7 điểm sau 8 vòng đấu.

Bởi kết quả tồi tệ, Carrick đối diện nguy cơ lớn bị sa thải, nhất là trong bối cảnh phòng thay đồ MU dường như không còn đứng về phía ông, sau khi đội trưởng Bruno Fernandes công khai chỉ trích về chiến thuật, Cunha cũng bật lại thầy,…

Có thông tin, MU chỉ đang ‘hoãn’ việc sa thải Carrick và họ sẽ làm điều đó trong quãng nghỉ - kỳ FIFA Days tháng 11.

Kobbie Mainoo rất yêu quý Carrick và hạ quyết tâm giúp người thầy của mình xoay chuyển tình thế ở Old Trafford. Ảnh; 433

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, có một cầu thủ rất yêu quý Carrick và hạ quyết tâm giúp người thầy của mình xoay chuyển tình thế. Đó chính là Kobbie Mainoo, người hiện đã trở lại luyện tập trong tuần này và dự kiến có thể ra sân ở trận MU đấu Chelsea.

Với Kobbie Mainoo, Carrick đã ‘cứu vãn sự nghiệp’ của anh ở Old Trafford, vì trước đó ngôi sao 21 tuổi xác định ra đi theo dạng cho mượn, để có nhiều thời gian thi đấu hơn.

Mainoo được Carrick tin tưởng và trao cho cơ hội. Do gặp chấn thương ở trận MU 1-1 Tottenham, cầu thủ người Anh vắng mặt 4 trận gần nhất (3 thua, 1 hòa) của đội nhà.

Sự trở lại của Kobbie Mainoo là tin vui cho Carrick, giúp tuyến giữa MU cân bằng hơn. Nhưng để MU có thể thắng Chelsea, vị thuyền trưởng 45 tuổi cần sự đồng lòng, gắn kết của cả phòng thay đồ.