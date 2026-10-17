Carrick: 'Người ngoài chẳng hiểu gì về MU'

Michael Carrick vẫn nhận được sự tin tưởng. Ảnh: Reuters.

Chuỗi trận đáng thất vọng kể từ đầu mùa đang đẩy Manchester United vào tâm điểm chỉ trích. Đối mặt làn sóng hoài nghi từ truyền thông và các cựu danh thủ, huấn luyện viên Carrick tuyên bố những nhận định tiêu cực từ bên ngoài hoàn toàn sai lệch bản chất.

Phát biểu về tâm lý thi đấu của toàn đội, ông khẳng định: “Nhiều người đưa ra vô số lời bàn tán, từ cựu cầu thủ chuyên nghiệp cho đến những người chưa từng thi đấu, nhưng điều đó không có nghĩa họ hiểu rõ tình hình nội bộ. Các cầu thủ tin tưởng tôi tuyệt đối. Những gì bên ngoài thêu dệt không phải là sự thật. Hôm nay, đội bóng đạt trạng thái tuyệt vời nhất trong một thời gian dài”.

Nhà cầm quân 45 tuổi cũng nhấn mạnh nội bộ "Quỷ đỏ" không bị lung lay bởi áp lực dư luận: “Chúng tôi làm việc cùng nhau mỗi ngày và cống hiến hết mình. Đôi khi xuất hiện những lời nói thiếu chuẩn mực, nhưng điều đó không làm xao nhãng tiến trình xây dựng tinh thần đoàn kết mà đội bóng đang theo đuổi”.

Chốt lại vấn đề, chiến lược gia người Anh cam kết tập thể Manchester United vẫn duy trì sự ổn định: “Những ồn ào không thể tác động tới đội bóng. Chúng tôi đang ở vị thế tốt, các cầu thủ đã có phản ứng tích cực trên sân cỏ và tôi rất hài lòng về họ”.

Hiện tại, thầy trò Carrick đang chuẩn bị cho cuộc chạm trán Leeds United tại vòng 7 Premier League, diễn ra vào ngày 18/10.

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